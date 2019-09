Tidligere fynsk soldat tørner sammen med kendte politikere i kørestolsrugby

Onsdag eftermiddag spiller sårede veteraner kørestolsrugby mod Christiansborgs politikere i København.

Deltagerne er en række fysisk og psykisk skadede veteraner fra Dansk Idrætsforbunds (DIF) Soldaterprojekt samt en gruppe sårede politifolk fra organisationen The Thin Blue Line. De to hold er blevet udfordret af to politiske hold, et rødt og et blåt, fra Folketinget med henholdsvis Henrik Dam Kristensen (S) og Claus Hjort Frederiksen (V) som trænere.

En af deltagerne på veteranholdet er 38-årige Kenneth Henriksen fra Odense. Han var i 2006 udsendt til Irak i et halvt år som soldat. Men efter han kom tilbage til Danmark, gennemgik han nogle hårde år med posttraumatisk stress, der går under betegnelsen PTSD.

- Et år efter jeg var kommet hjem, kunne mine venner mærke, at jeg blev mere aggressiv, så de anbefalede mig at søge hjælp, fortæller Kenneth Henriksen til TV 2/Fyn.

Idræt har hjulpet

Den 38-årige fynbo gik til nogle behandlingsforløb, som i første omgang hjalp ham med at bearbejde sin PTSD, men kun for en periode. For to år siden kunne den tidligere soldat igen mærke, at han ikke havde det godt, og derfor opsøgte han sin læge.

- Jeg sagde til ham, at det så lidt sort ud for tiden. Han sendte mig til ATT (Afdeling for Tortur og Traumeoverlevere, red.).

Hos ATT mødte Kenneth Henriksen andre veteraner, og det var herigennem, han hørte om DIF Soldaterprojekt, og det har hjulpet ham med at tackle sin sygdom.

- Nu kommer jeg faktisk ud og laver noget og får genskabt et netværk med venner. Man kan let blive lukket inde, når man har PTSD, fortæller han.

Også selvom han arbejder i en fuldtidsstilling som entrepriseleder, er idræt, og de arrangementer Danmarks Idrætsforbund afholder for veteraner, noget han prioriterer højt.

Danmarks Idrætsforbund har siden 2011 forsøgt at hjælpe en række af landets hjemvendte og skadede veteraner via DIF Soldaterprojekt. Over 400 psykisk og fysisk skadede veteraner har været en del af projektet, og derfor er det vigtigt for Kenneth Henriksen at deltage i rugbykampen mod politikerne.

- Jeg tager med for at fortælle historien om, hvor meget det hjælper os veteraner med PTSD. Det er vigtigt at få budskabet ud til politikerne og vores soldaterkammerater, der sidder derhjemme, forklarer den 38-årige fynbo.

Det var DIF Soldaterprojekt, der kickstartede alt det idræt, Kenneth Henriksen laver, og det er med til, at han har det godt den dag i dag. Foto: Privatfoto.

Spiller mod kendte politikere

En af Kenneth Henriksens modstandere på det røde politiske hold er Radikales formand Morten Østergaard, som også er initiativtager til arrangement. Han ser frem til at tørne sammen med veteranerne.

- Idræt til veteraner har hjulpet en masse hjemvendte soldater. Og der er stadig alt for mange, der ikke får den hjælp, som de har brug for. Vores veteraner har vi alle på tværs af Folketinget ansvar for, uanset hvem man er og hvad man mener. Derfor har jeg sat mig i spidsen for at samle alle partierne til en rask turnering i kørestolsrugby, og jeg glæder mig til at kæmpe for sagen, lyder det fra Morten Østergaard.

Udover den politiske leder fra Radikale er Pia Olsen Dyhr (SF), Eva Flyvholm (EL) og Rasmus Nordqvist fra Alternativet på det røde hold, mens det blå hold stiller med Troels Lund Poulsen (V), Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, Rasmus Jarlov (K) og Rene Christensen (DF).