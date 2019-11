Tidligere kaptajn vender tilbage til Bulldogs 

Odense Bulldogs har søndag skrevet en kort kontrakt med sidste sæsons kaptajn, 25-årige Martin Larsen. Kontrakten gælder sæsonen ud.

Odenseaneren meddelte ellers i marts måned i år, at han indstillede karrieren til fordel for en fremtid i Den Kongelige Livgarde.

Men nu er han tilbage hos Bulldogs, som ligger klart sidst i Metalligaen, hvor holdet har 12 point efter 18 kampe og en målscore på minus 29.

Derfor er det en tiltrængt defensiv forstærkning, som klubben søndag præsenterer, udtaler sportschef Henrik Benjaminsen i en pressemeddelelse.

- Med Martin på holdet får vi tilført erfaring til vores unge backlinje, og Martin kan dermed være med til at aflaste vores øvrige rutinerede backs, så ansvaret bliver delt ud på flere spillere, udtaler udtaler sportschefen.

Fortsætter i livgarden

Henrik Benjaminsen forklarer, at klubben har været i dialog med Martin Larsen siden karriestoppet i foråret, og nu er der fundet en løsning, hvor spilleren kan kombinere arbejdet hos Forsvaret med tjansen i forsvaret hos Bulldogs.

Det glæder Martin Larsen, at de to ting kan kombineres, udtaler han.

- Jeg har med god velvilje fra de højere instanser i Den Kongelige Livgarde fået lov til at forfølge de to ting, der betyder mest for mig udover familie. Jeg vil derfor fra dags dato både være garder og Bulldog. Det er derfor med sprudlende glæde og hamrende hjerte, at jeg igen har fået den fantastiske ære at trække den vigtigste trøje i mit liv over hovedet igen, siger han i en pressemeddelelse.

Martin Larsen træner med hos Odense Bulldogs allerede søndag.