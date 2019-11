Tidligere kulturchef bliver midlertidig direktør for Brandts

Hun var egentlig gået på pension tidligere i år, men nu må tidligere kulturchef i Odense Kommune Ellen Drost igen trække i arbejdstøjet.

Fra den 27. november tiltræder hun stillingen som midlertidig direktør for Kunstmuseum Brandts efter fyringen af Mads Damsbo tidligere på måneden.

- Kulturområdet og Kunstmuseum Brandts står mit hjerte nært. Derfor har jeg valgt at sætte min pensionisttilværelse på pause, imens vi arbejder fremad i en spændende periode for museet, siger Ellen Drost i en pressemeddelelse.

Læs også Fyret Brandts-Direktør: - Det har været seks fantastiske år

Kulturlivet i Odense har længe været en integreret del af hendes arbejdsliv. I 2007 blev hun ansat som chef for kunst og kultur i Odense Kommune, og i 2017 blev hun chef for byudvikling. Nu ser hun frem til de nye opgaver på Kunstmuseums Brandts.

- Jeg glæder mig til at samarbejde med mine nye medarbejdere omkring forårets udstillinger som ‘Pixar’ og ‘Dea Trier Mørch’, siger hun i pressemeddelelsen.

Forventer ny formand snarest

Men Ellen Drost nye rolle som museumsdirektør er på lånt tid. Museets bestyrelse forventer at ansætte en ny direktør i løbet af første halvår i 2020.

- Ellen Drost var med til at forestå fusionen af Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum. Hun kender derfor huset og har stærk indsigt i kulturområdet. Vi er derfor glade for, at Ellen Drost vil være ankermand på Kunstmuseum Brandts i denne mellemliggende periode, indtil bestyrelsen ansætter en ny direktør, siger Bolette Christensen, der er bestyrelsesformand for museet.

Læs også Se billederne: Kronprinsparret besøgte Brandts