Tidligere OB-profil træner med i Ådalen

Den tidligere OB-spiller Kasper Larsen står i øjeblikket uden klub og har derfor fået lov at træne med OB's superligatrup.

Et velkendt ansigt dukkede pludselig op ved lørdagens OB-træning i Ådalen. Den tidligere stopperprofil Kasper Larsen er uden klub, efter hans kontrakt med hollandske Groningen havde udløb den 30. juni.

Derfor har OB tilbudt at den Kasper Larsen, der fra 2012-15 spillede 73 kampe for OB, at den 25-årige midtstopper kan holde sig i gang, indtil fremtiden er på plads.

OB understreger, at der ikke er tale om en prøvetræning med henblik på en aftale i OB, men at Kasper Larsens midlertidige tilbagevenden til den stribede træningstrøje kun er en vennetjeneste for en tidligere spiller.

Testede mod Roskilde

OB spillede fredag den fjerde træningskamp, inden det i næste weekend igen går løs i Superligaen. Fredagens modstander var 1. divisionsholdet fra Roskilde, og efter en målrig test kunne OB notere sig for den fjerde sejr i lige så mange forsøg.

OB vandt kampen med 4-2 efter en pauseføring på 2-1. For OB scorede højrebacken Ryan Johnsom Laursen to gange, mens også rasmus Festersen og Jeppe Tverskov kom på tavlen.

De to Roskildescoringer var i øvrigt første gang, at OB-keeper Sten Grytebust blev passeret i de første fire kampe under den nye cheftræner, Jakob Michelsen.

Kampen var opstartens næstsidste træningskamp, inden OB mandag hjemme tager imod Hvidovre i den sidste test.

Derefter gælder det igen Superligaen, når OB den 15. juli møder oprykkerne fra Vendsyssel på udebane

