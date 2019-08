Tidligere OB-spids får direktørjob

32-årige Rasmus Festersen valgte i sommer at stoppe sin fodboldkarriere efter fire år i OB's striber.

Han har nu påbegyndt sin næste karriere, efter han er blevet ansat som direktør for PR og kommunikation i den fynske virksomhed HR-ON. Der skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Den tidligere angriber spillede af to omgange i den nu hedengangne klub FC Vestsjælland og nåede også et års udenlandseventyr, hvor han spillede i den australske klub Oakleigh Cannons FC. Han skiftede til OB i 2015.

Rasmus Festersen tog sideløbende med fodboldkarrieren en bachelor i virksomhedsstudier på Roskilde Universitet og er i gang med en masteruddannelse på SDU. Et job med skrivebord og faste pladser er dog nyt for ham.

- Jeg har lært sindssygt meget som fodboldspiller og på universitet, men i den her verden er jeg også grøn. Derfor er det vigtigt, at jeg kan komme et sted hen, hvor der er også er plads til at udvikle sig og bruge de kompetencer, som jeg har med i baggagen, siger han i en pressemeddelelse.

HR-ON , der ligger i Odense, var tidligere kendt som HR-Skyen og blev i 2018 udnævnt som Gazelle-virksomhed.

Festersen nåede at score 29 mål i OB-trøjen.