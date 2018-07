Tidligere OB'er kom uventet på banen i Europa League-kamp

Den danske målmand Anders Lindegaard blev sendt på banen til debut for Burnley i EL-kvalifikationen.

Anders Lindegaard havde næppe forventet spilletid, men sådan gik det torsdag aften for den danske målmand.

14 minutter inde i opgøret i anden kvalifikationsrunde til gruppespillet i Europa League mellem skotske Aberdeen og engelske Burnley blev danskeren sendt på banen.

Det skyldtes, at førstevalget Nick Pope måtte lade sig udskifte med en skade i Burnleys mål. Og da andetvalget Tom Heaton var blevet skadet op til kampen, så måtte Anders Lindegaard snøre støvlerne og tage handskerne på.

Den 34-årige tidligere Manchester United-målmand skiftede til Burnley i september i fjor. Men han har ikke været brugt før torsdag.

Anders Lindegaard kunne dog ikke forhindre Aberdeen i at komme foran 1-0 på et straffespark, fem minutter efter at danskeren var løbet på banen i Skotland.

Lindegaard kunne i stedet glæde sig over, at Sam Vokes fik udlignet til 1-1 ti minutter før tid. Lukas Lerager spillede hele kampen for franske Bordeaux, som ude besejrede Ventspils fra Letland med 1-0.

RB Leipzig uden Yussuf Poulsen i truppen vandt hjemme 4-0 over svenske Häcken. Efter VM-slutrunden og ferie er Yussuf Poulsen først akkurat vendt tilbage til den tyske klub for at indlede træningen.

Simon Kjær sad på bænken, da Sevilla hjemme slog ungarske Ujpest 4-0.