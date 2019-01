Superligaprofil skifter: Tidligere OB'er til Middelfart Boldklub

Mandag underskrev Jesper Lange en 1-årig kontrakt med Middelfart Boldklub.

Jesper Lange har mere end 200 superligakampe på CV’et for klubber som OB, Esbjerg fB og AGF.

Han forlod AGF i 2016 til fordel for Helsingborg i Sverige. Her fik han desværre en slem korsbåndsskade. Efter genoptræningen har han det seneste halve år spillet for Ringkøbing IF i 2. division.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang i Middelfart. Jeg føler at jeg stadig har masser af fodbold i mig, og jeg er rigtig glad for at jeg også fik muligheden for at vise det i mit halve år i Ringkøbing. Ambitionerne i Middelfart tiltaler mig meget, siger Jesper Lange i en pressemeddelelse fra Middelfart Boldklub.

Jesper Lange havde mandag sin første arbejdsdag og har fået tildelt trøje nr. 11 i Middelfart.

- Nu skal der bare knokles på her i opstarten, så vi står godt rustet til forårets mange vigtige kampe. Jeg er i hvert fald 100 procent klar til at byde ind både på og uden for banen, og vil gøre mit til at ambitionerne i Middelfart bliver indfriet, siger Jesper Lange om skiftet til Middelfart.

På jagt efter angriber

Middelfart Boldklub har længe været på jagt efter en angriber, efter at klubben mistede et par offensive spillere.

- Jesper Lange passer perfekt ind i vores måde at spille fodbold på, og med Jesper ved du altid hvad du får. Han er en stor holdspiller både på og uden for banen, og hans arbejdsraseri på banen er velkendt i hele fodbold-Danmark, siger direktør Søren Godskesen fra Middelfart Boldklub.

Hans 13 kampe og 5 mål i efteråret for Ringkøbing viser, at han er helt tilbage efter hans korsbåndsskade, fortæller Søren Godskesen.

Jesper Lange kommer i kamp for Middelfart for første gang på lørdag klokken 13.00, hvor TPI kommer på besøg til en træningskamp i Middelfart.