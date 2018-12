Tidligere rådmand forlader byrådet

Efter fem år i Odense Byråd forlader Enhedslistens store stemmesluger Brian Skov Nielsen nu lokalpolitik.

Det fortæller han i et større interview med Fyens.dk.

Til avisen fortæller den tidligere ældre- og handicaprådmand, at han ikke kan få jobbet som fritidspolitiker til at hænge sammen med sit nye job som leder i Socialstyrelsen.

- Det er svært at være kommunalpolitiker ved siden af en almindelig arbejdsuge på 37 timer eller mere. Sagsmængden er så voldsom, og hastigheden så stor, fordi vi er en kommune, der ledes af fem fuldtidspolitikere og et fagligt dygtigt og hurtigt embedsværk. Vi skal sætte os ind i så meget stof, at det ikke er muligt at nå med et krævende lederjob, hvor jeg har personaleansvar og ingen højeste arbejdstid, siger Brian Skov Nielsen til Fyens.dk.

Med hans afgang er det lidt mere usikkert, hvordan Enhedslisten kommer til at agere som en del af rød bloks parlamentariske grundlag Jesper Buch, politisk kommentator, TV 2/Fyn

Ved kommunalvalget i november 2017 fik han 1.727 personlige stemmer, og han fik dermed femteflest af alle i hele Odense Kommune.

Brian Skov Nielsens plads i Odense Byråd overtages af Enhedslistens førstesuppleant, Reza Javid.

Mindre indflydelse fremover

Brian Skov Nielsen har været en markant personlighed for at Enhedslisten, og hans afsked med lokalpolitik kan derfor vise sig at være et tab for partiet. Det vurderer TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

Ifølge kommentatoren kan Brian Skov Nielsens farvel meget vel betyde, at Enhedslisten vil få mindre indflydelse i byrådet i resten af valgperioden.

- Brian Skov Nielsen har været en pragmatisk venstrefløjspolitiker. Også selv om det ikke altid har været lige populært i hans blodrøde bagland. Med hans afgang er det lidt mere usikkert, hvordan Enhedslisten kommer til at agere som en del af rød bloks parlamentariske grundlag, vurderer Jesper Buch.

