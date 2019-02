Tidligere S-borgmester: Bramsen og Jørgensen er ikke ordentlige

Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Svendborg, Curt Sørensen, er så utilfreds over Socialdemokratiets linje på udlændingeområdet, at han har meldt sig ud af partiet.

- Jeg meldte mig ud, da Socialdemokraterne valgte at stemme for, at Danmark ikke skulle tage imod kvoteflygtninge, siger Curt Sørensen.

Samtidig med at Curt Sørensen fortæller, at han har meldt sig ud af Socialdemokratiet langer han hårdt ud efter flere af sine tidligere partifæller. Han mener blandt andet, at Trine Bramsen, Dan Jørgensen, Mathias Tesfaye og partiformand Mette Frederiksen ikke er ordentlige, på grund af deres tilgang til udlændinge.

- Jeg synes, at de toneangivende folketingsmedlemmer på det her område ikke er ordentlige. Det gælder Mette Frederiksen, Mattias Tesfaye, Trine Bramsen og Dan Jørgensen. Det er tonen i det. Jeg synes, at dels er der den hardcore politiske medløb på alle stramninger. Dem har der været mange af, men også måden, hvorpå man gør det. Ordene, man bruger, støder mig virkeligt, siger den tidligere borgmester i Svendborg, Curt Sørensen.

Curt Sørensen: Svigtede i Nyborg-sagen

En af de sager, hvor Curt Sørensen mener, at især det sydfynske folketingsmedlem Trine Bramsen har svigtet, er sagen om de somaliske piger fra Nyborg. Her mener Curt Sørensen, at Trine Bramsen burde have været på banen og bakket rektor på Nyborg Gymnasium op, når han bliver angrebet af Dansk Folkeparti.

- De eneste MF’ere, der er gået ud og har ment noget om sagen fra Nyborg, er fra DF. Det er Alex Ahrendtsen, Martin Henriksen og en viceborgmester i Nyborg (DF-byrådsmedlem Carsten Kudsk, red.) Hvorfor går Trine Bramsen ikke ud og mener noget? Det er rystende. Hun skulle i den grad været gået ud og støttet rektor. Som retsordfører burde hun have grundloven på rygradden. Når hun ikke siger noget, så tænker jeg, at det er, fordi hun egentlig synes, at det er o.k., det Dansk Folkeparti mener om det, siger Curt Sørensen.

Curt Sørensen var borgmester i Svendborg fra 2009 til 2013, hvor han måtte overlade borgmesterposten til Venstremanden Lars Erik Hornemann. Efter nederlaget trak han sig som borgmesterkandidat, men blev i byrådet, hvor han stoppede ved valget i 2017.

Afviser kritik

Trine Bramsen vil ikke forholde sig til kritikken fra Curt Sørensen. Det vil til gengæld Dan Jørgensen, der ikke er overrasket over kritikken fra den tidligere socialdemokratiske borgmester.

- Det er vel ikke så overraskende, at han ikke er enig med os. Han har jo også meldt sig ud af Socialdemokratiet for et års tid siden. Jeg synes, at vi er det parti, der har den mest balancerede holdning på udlændingeområdet.

Dan Jørgensen understreger også, at den udlændingepolitik, som Socialdemokratiet står for, bliver bakket op af et stort flertal i befolkningen.

- Hvis man synes, at det ikke er ordentligt, så er det også at skyde på et flertal i befolkningen og sige, at danskernes holdning ikke er ordentlig, siger Dan Jørgensen.