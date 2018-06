Tidligere straffet for sexovergreb: Dømt for at krænke pige gennem flere år

En 48-årig mand blev tirsdag kendt skyldig i forsøg på voldtægt og andre alvorlige seksuelle krænkelser af en 8-12- årig pige.

Retten i Odense har tirsdag i dømt en 48-årig mand seks års fængsel for at have krænket en nu 12-årige pige gennem fire år. Manden har blandt andet forsøgt at voldtage pigen og har udsat hende for en række andre seksulle krænkelser fra hun var 8 år, til hun var 12 år.

- Der er tale om en af de grovere misbrugssager. Det er både karakteren af overgrebene og den lange periode de har fundet sted igennem, der gør denne sag usædvandlig, siger anklager ved Fyns Politi, Brian Dybdahl.

Den 48-årige mand var ven med pigens mor, og fik gennem dette venskab opbygget et tillidsforhold til den dengang otteårige pige. Han spillede computer med hende, og den lille pige knyttede sig til den 48-årige mand. Blandt andet begyndte pigen at overnatte hos den dømte mand.

- I det første år bestod de seksulle krænkelser ikke af forsøg på samleje, men i perioden fra pigen var 9 til 12 år, har manden gentagne gange forsøgt at få samleje med pigen, siger anklageren.

Han var også tiltalt for at have begået fuldbyrdede voldtægter af pigen, men det blev han frifundet for.

Sagen blev afsløret, da pigen i februar i år fortalte om krænkelserne til politiet. Hun blev videoafhørt og midt i marts blev den 48-årige mand anholdt. Han har siddet varetægtsfængslet indtil retssagen tirsdag.

Tidligere straffet for seksuelle krænkelser

Manden blev i 2008 idømt tre års fængsel i en lignende sag, hvor han havde krænket en mindreårig seksuelt. Manden nægter sig skyldig i den nye sag, og mener, at de seksuelle overgreb er noget, pigen har fundet på for at få opmærksomhed.

- Dommeren valgte at tro på pigen blandt andet, fordi hun i februar sendte en sms til manden, hvor hun bebrejdede ham krænkelserne og opfordrede ham til selv at melde sig til politiet. Samtidig har det også vægtet, at manden er dømt for et lignende forhold for syv år siden, siger Brian Dybdahl.

Pigens mor er blevet afhørt som vidne i byretten, og hun er overbevist om, at hendes datter taler sandt. Hun gav udtryk for, at hun i bagklogskabens lys burde have set faresignaler i pigens opførsel i løbet af den periode, hvor hun blev krænket. Pigen modtager 100.000 kroner i erstatning.

Manden har anket sagen til landsretten. Han vil forblive fængslet, indtil sagen kommer for landsretten efter sommerferien.

Siden varetægtsfængslingen i marts har manden gennem hele sagen sagt, at han er uskyldig.