Tidligere toppolitiker ind i kampen for ny bro 

Visionen om en Als-Fyn-bro får nu prominent opbakning fra den tidligere erhvervsminister og vicestatsminister Bendt Bendtsen (K). Han træder sammen med en række andre personer med tunge poster ind i komitén bag en Als-Fyn-bro.

- Jeg ser store perspektiver i en Als-Fyn-bro. Den vil binde Øst- og Vestdanmark meget bedre sammen, og vi ved, at broer skaber vækst. Både Fyn og Sønderjylland vil blive tæt knyttet til hinanden til stor gavn for vores virksomheder og erhvervsliv, lyder det fra den tidligere formand for Konservative.

Læs også Rapport: Alsbro tager kampen op med ny Lillebæltsbro

En gamechanger

Bendt Bendtsen var erhvervsminister og vicestatsminister fra 2001 til 2008, og i 2009 blev han valgt til Europaparlamentet, hvor han sad indtil foråret 2019. Den erfarne politiker mener, at en bro mellem Fyn og Als vil blive en "gamechanger".

- Synergieffekterne fra innovationscentrene i Nordborg, Sønderborg og Odense vil uden tvivl blive en game changer for det lokale erhvervsliv. Jeg ser Als-Fyn-broen som et vigtigt element i fremtidens vækst og udvikling i Syddanmark, siger han.

Robot-iværksætter bakker op

Udover Bendt Bendtsen opruster Als-Fyn-broen sin komité med seks andre medlemmer.

Ellen Trane Nørby, der er også er tidligere minister og lige nu er kandidat til næstformandsposten i Venstre, bliver også en del af arbejdet for at få en bro fra Fyn til Als. Fra erhvervslivet bliver komitéen styrket med robot-iværksætteren Esben Hallundbæk Østergaard, der var grundlægger af virksomheden Universal Robots.

Læs også Rapport: Alsbro tager kampen op med ny Lillebæltsbro

- Robotindustrien er en boomende branche, og klyngen i Odense er én af verdens førende. Hvis vi i Danmark skal udbygge denne globale føreposition og gøre robotindustrien til et nyt dansk eksporteventyr, så er det helt afgørende, at klyngen kan vokse og udvikle sig. Netop her er Als-Fyn-broen enormt spændende, fordi den vil forbinde robotklyngen med de store industrivirksomheder i Sønderjylland, siger Esben Hallundbæk Østergaard.

Et broprojekt i superligaen

Samtidig træder Michael Svane, direktør for DI Transport, og Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, også ind i komitéen. Det samme gør folketingsmedlemmerne Rasmus Helveg Petersen (R) og Niels Flemming Hansen (K).

- Denne oprustning af vores komité viser klart og tydeligt, at AlsFynBroen nu er en del af infrastrukturprojekternes superliga. En fast forbindelse vil dokumenterbart være en god samfundsinvestering både lokalt og nationalt, og projektet nyder stor opbakning fra erhvervsliv og Christiansborg. Derfor forventer vi også, at en forundersøgelse bliver udkommet af de infrastrukturforhandlinger, som snart skal til at begynde, siger Jørgen M. Clausen, der er formand for Komitéen for Als-Fyn-broen.

Læs også Kritik af bro til Als - den vil ødelægge Svanninge Bakker