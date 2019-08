Grundstenen er lagt: Tidskapsel støbt under det ny OUH

Det nye Odense Universitet Hospital skal bygges ovenpå det gamle.

I hvert fald i overført betydning. Man har nemlig valgt at støbe en tidskapsel ned foran den kommende hovedindgang.

Tidskapslen er fyldt med genstande, der skal symbolisere, at man bygger videre på erfaringerne fra det nuværende OUH.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er stærkt tilfreds med, at byggearbejdet nu begynder.

- Det har været en fantastisk dag. Vi er så langt nu, at vi kan markere, at bygningerne snart begynder at skyde op ad jorden herude, siger hun.

Sammen med to børn, der er tilknyttet H.C. Andersen Børnehospitalet på OUH, og Magnus Heunicke (S) stod hun for at støbe tidskapslen ned.

Den indeholder blandt andet invitationen til indvielsen af det nuværende OUH, som er fra 1912.

Minister: - Vil give genlyd i Europa

Det nye hospital bliver bygge sammen med Syddansk Universitet og universitets nye sundhedsvidenskabelige fakultet. Ældre- og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder det en genistreg, at man på den måde forener forskning og sygehus.

- Man kan gå fra klinikken over til forskningen og tilbage igen. Det vil kun styrke. Jeg er sikker på, det vil give genlyd. Ikke kun her i Danmark, men også i resten af Europa, siger han.

Nyt OUH bliver i alt 250.000 kvadratmeter stort, hvoraf 224.000 bliver somatisk sygehus, mens de resterende 26.000 kvadratmeter bliver psykiatrisk sygehus.

Patienter og medarbejdere har valgt minder

Tidskapslen består af en såkaldt grundstenskasse, som man har støbt ned i betonen foran den kommende indgang. Det er patienter og medarbejdere, der har udvalgt genstandene.

En af dem, der har været med til at udvælge en ting, der skulle i kassen, er Jesper Bonde, der er en af to patient- og pårørenderepræsentanter. Sammen med den anden repræsentant har han valgt at lægge et træhjerte i kassen.

- Det symboliserer, at man skal huske mennesket som helhed. Man skal se mennesket bag diagnosen. Der skal skabes en god og tryg relation mellem patient og behandler, og der kan man godt tænke pårørende ind også, siger han.

Søndag er der åbent hus på den gigantiske byggeplads fra klokken 10 til 15. Nyt OUH forventes at stå færdigt i slutningen af 2022.