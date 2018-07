Tiger i zoo lider i varmen - pelsen kan klare -30 grader

Tørken i Danmark er en af de mest omfattende i nyere tid, og den ser ikke ud til at få en ende lige foreløbig.

Sådan et vejr betyder også noget for dyrene i Odense Zoo - særligt to af dyrene lige nu.

Lotte Tranberg er formidler og underviser i Odense Zoo. Hun ved derfor, hvilke dyr der klarer sig bedst og dårligst i tørken.

Den sibiriske tiger er vant til ekstrem kulde. I Sibirien kan temperaturen falde ned til minus 30 grader.

- Den sibiriske tiger, er den kat, der har den længste og varmeste pels. Derfor har den det meget varmt lige nu. Varmen gør den doven. Den nedkøler sig ved at bade og lægge sig på vores betongulv i skyggen.

Men Lotte Tranberg er ikke urolig for, at tigeren får hedeslag.

- Sommeren i Sibirien kan godt minde om den danske. Derfor er tigeren vant til både varme og kulde.

Fakta om

Den sibiriske tiger er det største kattedyr, der findes. Hannen kan veje op til 300 kg og måle op til fire meter fra snude til halespids.

Den sibiriske tiger er truet og har været ved at uddø i naturen. Krybskytter skyder tigere for at sælge dem i Kina, hvor de bruges til forskellig slags medicin. Mange asiater tror, at medicinen kan overføre tigerens kraft til mennesker.

I dag findes der flere tigere i fangenskab end i naturen. Odense ZOO deltager i et avlsprogram sammen med andre zoologiske haver for at sikre en sund bestand. Hver mandag træner vi tigrene for at aktivere dem og for at tjekke, at de er sunde og raske.



Kilde: Odense Zoo