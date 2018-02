Tigger anholdt i Odense: Nu står han til udvisning

En rumæner står til at blive udvist af landet, fordi han tiggede penge i det centrale Odense.

Fyns Politi har fredag morgen anholdt en rumæner, der sad og tikkede penge i centrum af Odense.

Klokken 8.45 fik politiet en henvendelse fra en borger, der fortalte, at der sad en mand og tikkede.

Herefter gik to civilklædte betjente en tur hen forbi tiggeren og konstaterede, at han sad med mønter foran sig og tiggede.

Det er anden gang, at manden bliver fanget i at tigge, og derfor risikerer han nu at blive udvist af landet.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag klokken 15.30 i Retten i Odense med henblik på udvisning, oplyser Kenneth Taanquist.

Tiggere risikerer ifølge dansk lovgivning 14 dages ubetinget fængsel, hvis de tigger på gågader, stationer eller i offentlig transport.

Tidligere lød straffen på en uges betinget fængsel, hvis man tidligere var blevet advaret af politiet. Loven blev lavet om i 2017.