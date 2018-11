Til kamp mod elskrot: Her smider Arne Als spritny hårtrimmer ud

Det er torsdag formiddag på genbrugspladsen Villestofte i det nordlige Odense.

Genbrugsvejleder Arne Als vender sig om mod disken i elektronikhuset. En ældre kvinde lægger en hårtørrer, som godt nok er gammel, men stadig virker, på bordet foran ham.

Mange af de apparater, folk afleverer på byens genbrugspladser virker stadig. Vi synes, det er en skam, at de bliver smidt ud, når man måske kunne genbruge dem i stedet. Mette Lorenzen, Genbrugschef, Odense Renovation.

Ved siden af lægger hun en hårtrimmer, som stadig ligger i den originale indpakning. Forseglingen er ikke engang brudt.

- Ja, den er helt ny, bekræfter hun og ryster på hovedet, mens hun går tilbage mod sin bil.

Arne Als fumler lidt med indpakningen. Han har handsker på. Får endelig åbnet papkassen. Begynder at skille indholdet ad.

Den medfølgende saks og kam skal i den ene affaldsfraktion. Emballagen skal i papcontaineren. Selve hårtrimmeren skal i elektronikburet.

Derfra er næste destination "shredderen." En kværn, der knuser elektronik til småstykker. Smulderet, der kommer ud af den proces, genanvender man i produktionen af nye elektriske apparater.

I dag er den slags hverdag for Arne Als. Men da han startede på genbrugspladsen for ti år siden, var det noget, han lige skulle vænne sig til.

- Det var jo frygteligt at se på. Der er meget godt i det elektronik, der bliver smidt ud, siger Arne Als.

00:52 TV 2/Fyn og Syddansk Universitet sætter fokus på elskrot. Luk video

Stort potentiale i genbrug

Villestofte er en af de genbrugspladser, der er med i forskningsprojektet Frit Lejde. Og det er netop på grund af scenarier som det med trimmeren.

Hjælp forskerne Kunne du genbruge mere?

Hjælp forskerne og udfyld deres spørgeskema her.

Det fortæller Mette Lorenzen, genbrugschef i Odense Renovation.

- Vi er med i projektet, fordi vi kan se et stort potentiale. Mange af de apparater, folk afleverer på byens genbrugspladser virker stadig. Vi synes, det er en skam, at de bliver smidt ud, når man måske kunne genbruge dem i stedet, siger genbrugschefen.

Frit Lejde er et forskningsprojekt, som Syddansk Universitet står for i samarbejde med TV 2/Fyn og en række fynske kommuner.

Projektet går ud på at få fynboerne til i løbet af to søndage at aflevere alt deres kasserede elektronik på en række udvalgte fynske genbrugspladser.

Målet er at indsamle viden om, hvorfor vi kasserer elektronik.

- Vi vil gerne vide, hvad elektronikken fejler, hvis det overhovedet fejler noget. Og hvis det ikke fejler noget, hvorfor har folk så valgt at kassere det?, siger Henrik Wenzel, der er professor i cirkulær økonomi på Syddansk Universitet.

Han står i spidsen for forskningsprojektet Frit Lejde.

- Vi vil gerne vide, hvordan folk kan se sig selv i et mere cirkulært samfund, hvor vi i højere grad bringer vores elektriske apparater i spil igen i stedet for bare at smide dem ud, siger Henrik Wenzel.

Frit Lejde: Indlever dit elskrot og fortæl forskerne, hvad det fejler Alle har mulighed for at indlevere deres kasserede el-apparater søndag den 18. og 25. november på de genbrugspladser, der er med i projektet. Dog med undtagelse af Assens, hvor indsamling sker lørdag.

Frit Lejde er et nyt forskningsprojekt. Bag projektet står Syddansk Universitet, TV 2/Fyn, Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune og Assens Kommune.

Forskerne vil gerne have fynboerne til at inlevere deres kasserede el-apparater og i samme ombæring fortælle, hvorfor man har valgt at kassere det pågældende produkt.

Målet med projektet er at finde ud af, hvordan vi på den ene eller anden måde kan forlænge vores el-apparaters levetid.

Ofte er der slet ikke noget galt med de el-apparater, vi kasserer. Andre gange er det kun en enkelt komponent, der er i stykker.

Følgende genbrugspladser er med i projektet:

Assens genbrugsplads, Torø Huse Vej 15, 5610 Assens.

Faaborg Genbrugsstation, Mørkebjergvej 12, 5600 Faaborg.

Genbrugsstationen Villestofte, Rugårdsvej 275, 5210 Odense NV.

Genbrugsplads Svendborg, Miljøvej 10, 5700 Svendborg.

Torø Huse Vej 15, 5610 Assens. Mørkebjergvej 12, 5600 Faaborg. Rugårdsvej 275, 5210 Odense NV. Miljøvej 10, 5700 Svendborg. Forskerne tager både imod apparater, der virker, og dem der ikke gør. Alle apparater, der virker, bliver efterfølgende solgt på et loppemarked i Odense 9. december klokken 11-14.

Forskerne tager imod alle el-apparater. Lige fra hårtørrere, håndpiskere, computere og telefoner. Det eneste, de ikke vil have, er hårde hvidevarer.

Tilbage på genbrugspladsen har Arne Als fået en ny bunke elektronik op på bordet. I bunken ligger der blandt andet et kabel til en smartphone, som endnu ikke er pakket ud. Der ligger også en gammel dvd-afspiller.

Det er Birger Mortensen fra Snestrup, der er kørt på genbrugspladsen med den bunke. Han håber, vi kan begynde at genbruge flere af vores el-apparater.

- Det er ærgerligt, der er så meget, der går til spilde på den måde. Det ville da være oplagt, hvis man kunne genbruge i højere grad, siger Birger Mortensen.

For dyrt at reparere

Men det er ikke alle kunderne på pladsen, der er enige. I hvert fald ikke, hvis de tager de økonomiske briller på.

- Det ville jo være godt nok at genbruge mere. Men når tingene er i stykker, så kan det sjældent betale sig at reparere på dem, siger Leif Nielsen fra Pårup.

Det var jo frygteligt at se på. Der er meget godt i det elektronik, der bliver smidt ud. Arne Als, Genbrugsvejleder, Villestofte Genbrugsstation.

Han har netop stillet en printer fra sig på Arne Als' disk.

- Det er for dyrt at reparere. En printer som den her får man jo næsten til ingen penge. Man kan dårligt købe en ny farvepatron, uden det bliver dyrere end at gå ind og købe en helt ny printer i stedet, siger Leif Nielsen.

Ikke desto mindre et det den dagsorden forskerne forsøger at fremme med forskningsprojektet Frit Lejde.

Og spørger man Arne Als, så er det en god idé.

- Ja, det ville jo være fantastisk, hvis vi ikke skulle smide så meget ud. Og jeg glæder mig til, de kommer herud til os.

Frit Lejde løber af stabelen søndag den 18. og 25. november. Bemærk, at i Assens indsamler de på lørdage.