Tilbage til virkeligheden: Er der stadig buldermørkt i Lohals?

De blev lovet lys over Langeland, men kom der gang i gadelygterne på Hou Skole? Vi var med, da valgløfterne sad løst. Nu undersøger vi, om de blev til noget.

I dag er det præcis 100 dage siden, at de nye fynske byråd havde første arbejdsdag.

Men hvordan går egentlig med de mange valgløfter, som politikerne gav i valgkampen i november 2017 op til kommunalvalget?

- Her er buldermørkt

I november besøgte vi foreningen Hou Skole i Lohals på Langeland, hvor der var stor frustration over, at yderområderne bliver glemt. Og helt symbolsk henlå skolegården i buldermørke, da vi var på besøg.

- Det første, der sker for os her, er, at man slukker gadelyset. Vi går rundt i buldermørke.

Sådan lød det fra Maja Kristensen, der er formand for foreningen Hou Skole, til de to lokalpolitiske kandidater - Kim Welcher fra Dansk Folkeparti og Joan Kate Pedersen fra Socialdemokratiet - der var med på tur.

Og der er stadig buldermørkt i skolegården

Kim Welcher har været på besøg hos Maja Kristensen på Hou Skole igen. Og lamperne står stadig mørke i skolegården.

- Vi har fået klippet lamperne helt fri, så du må ikke glemme dem, lyder det fra Maja Kristensen til Kim Welcher.

- Jeg har ikke glemt dem, men gemt dem, svarer Kim Welcher.

Han vil nu have lamperne i skolegården på kommunens budget.

- Vi skal i gang med vores budgetforhandlinger, og i den forbindelse tager jeg det op, så de kommer til at køre over Teknik-, Trafik- og Miljøudvalget, lover Kim Welcher.