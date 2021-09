Lån et gratis elløbehjul: Nyt tilbud skal gøre det mere attraktivt for pendlere

DSB har indgået et partnerskab med Voi om levering og drift af elløbehjul og -cykler, som brugerne får adgang til gennem en DSB-drevet digital platform, der kaldes Kørmit.

Flere forfordele

På stationen i Odense stiller kommunen plads til rådighed til de eldrevne køretøjer.

Og ordningen er da heller ikke kun til gavn for miljø og de pendlende medarbejdere. Ifølge kommunens by- og kultur rådmand, Christoffer Lilleholt (V), kan det også gavne byens øvrige trafik.

- Efterhånden er de fleste tilbage på job, og så kommer vi også tilbage til en hverdag med trængsel på vejene. Derfor er det oplagt for os at stille en plads til elløbehjul og elcykler til rådighed, så vi kan give alternativer til at komme frem og dermed afhjælpe trængslen, siger rådmanden.

Plads til flere

Før pendlere kan benytte sig af ordningen, kræver det, at virksomheden er tilmeldt. På den måde sikrer man, at cykler og løbehjul kun bliver brugt i de områder, som de er reserveret til.