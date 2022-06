Trækker i nattøjet: Flere byrådspolitikere takker ja til at overnatte hos letbanenaboer

At opleve det selv er det allerbedste

Venstre-politikerne forestiller sig allerede at gøre brug af tilbuddet mandag eller onsdag i næste uge, lyder det. Overnatningen skal bruges som "vidnesbyrd" til få en bedre forståelse for naboernes oplevelser fremadrettet i processen med letbanen.

- Vi får meget viden som politikere, men det at opleve verden selv er nu engang det allerbedste, tilføjer Christoffer Lilleholt (V).

Også by- og kulturådmand Søren Windell (K) har også takket ja til tilbuddet om en overnatning, for han mener også, at det er bedst "se tingene med egne øjne", selvom han ser det som letbanens opgave at få det løst.

- Det er rart at komme indenfor for at mærke og høre, om kaffestellet rasler hele natten. Men indtil videre har jeg en klar forventning om, at støjproblemerne er noget, som letbanen skal håndtere, siger rådmand Søren Windell (K).

Hvornår trækker du så i nattøjet?

- Jeg har en stram kalender op til sommerferien, men mon ikke, at vi kan få det til at passe ind. For så behøver jeg heller ikke at høre på min kones snorken så længe, tilføjer han.

Ud over byrådspolitikerne og letbanens ledelse er driftsselskabet Keolis også inviteret.

Har ikke fået invitation

Det er dog ikke alle byrådsmedlemmer, der er blevet tilbudt samme mulighed for overnatning i en af nabolejlighederne til letbanen.

Byrådsmedlem Reza Javid fra Enhedslisten har nemlig hverken hørt eller modtaget en invitation om tilbuddet. Men han kalder initiativet for en "god idé" og ville være positivt stemt over for at tage en overnatning i en af lejlighederne.

- Jeg har hørt meget om beboeres støjgener med letbanen. Hvis jeg fik mulighed for det, så kunne det være sjovt at prøve det på egen krop, siger Reza Javid.

I invitationen oplyses der, at tilbuddet om overnatning vil være gældende hele juni.

I Tyskland og Østrig døjede borgere for år tilbage med massive støjgener i gaderne fra letbanen, der er selvsamme grundmodel som letbanetoget i Odense.

Dengang gik letbanen i München blandt andet under øgenavnet "Donnerwalze og "Rumpelbahn", fordi den lød som torden, når den bragede og vibrerede henover skinnerne i gaderne.