Kun Ærø har fået flere på kontanthjælp: Tilfældigt, siger borgmester

"Nye tal for november 2018 viser, at antallet af borgere på kontanthjælp er faldet i alle kommuner med undtagelse af ø-kommunen Ærø", konstaterer Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse søndag.

Her fremgår det også, at faldet af kontanthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner typisk er på over 15 procent i perioden november 2016 til november 2018.

Men bare ikke på Ærø. Her er stigningen på cirka fire procent fra 113 kontanthjælpsmodtagere i november 2016 til 117 november 2018.

Men borgmester Ole Wej Petersen (S) mener ikke, at tallene viser et nuanceret billede:

- Det er mere et udtryk for, at vi klarede at vi klarede os fint i 2016, hvor tallet havde været højere på Ærø.

- Vi er steget fra 113 til 117 kontanthjælpsmodtagere, og det er ikke ret meget. De fire er ret tilfældigt, siger Ole Wej Petersen.

Han forklarer, at den totale ledighed blandt de jobparate kontantshjælpsmodtagere på Ærø er fire procent om vinteren og tre procent om sommeren.

- Og det er det man kalder fuld beskæftigelse, siger han og tilføjer:

- Vi mangler faktisk folk der kan komme over at arbejde. Man kan få job som håndværker, sosu-assisten og så videre. Og der er ledige boliger.

Der er lige på den anden side af 6.000 borgere på Ærø, og i november 2018 var der 18 jobparate kontanthjælpsmodtagere på Ærø.

De resterende 99 kontantshjælpsmodtagere er borgere som kæmper med sygdom, misbrug eller lignende.

- Resten er borgere der udover ledighed har andre problemer. Og den gruppe er svær, siger Ole Wej Petersen.

Marginale tal på andre øer

Umiddelbart kan Ærø sammenlignes med ø-kommuner som Langeland, Læsø og Samsø.

På Langeland er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet fra 377 til 343 fra november 2016 til samme måned i 2018.

Tallene for Læsø er 20 og 17, mens tallene for Samsø er 69 i november 2016 og 61 i november 2018.

På landsplan er det totale antal kontantshjælpsmodtagere - inklusiv personer på uddannelseshjælp og integrationsydelse - faldet med 32.400 fuldtidspersoner.