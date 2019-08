Tilfreds med nej til kæmpe storskærm ved Rosengårdcentret

Beboerne omkring Tagtækkervej i Odense slipper for at få udsigt til en kæmpe LED-skærm på en bygningsfacade ud mod Munkerisvej.

Byretten har netop givet kommunen medhold i, at det var helt ifølge reglerne at give skilte- og reklamevirksomheden Track One afslag på opsætning af skærmen.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Boligselskabet Civica var blandt dem, der var imod opsætningen af skærmen, fordi boligselskabet frygtede, at lyset fra skærmen ville genere beboerne i området.

- Vi er naturligvis tilfredse med byrettens afgørelse, og med at skærmen ikke kommer op, siger Jens Pilholm, der er direktør i Civica, til TV 2/Fyn.

Civica og flere beboere i området kom med indsigelser mod opsætningen, da Track One ansøgte om opsætningen på bygningsfacaden, fordi de frygtede, at skærmen ville skæmme området.

Foto: Ole Holbech

Politikerne i By- og Kulturudvalget afviste firmaets ansøgning, og det fik efterfølgende reklamefirmaet til at stævne kommunen.

Ifølge Track One var afslaget ugyldigt, og firmaet krævede derfor 5,8 millioner kroner i erstatning som følge af tabte reklameindtægter fra skærmen. Samtidig beskyldte firmaet Odense Kommune for at favorisere Rosengårdcentret og kaldte afslaget for "magtfordrejning".

Men byretten har nu fastslået, at Odense Kommune ikke har handlet i strid med reglerne, og at kommunens afgørelse "ikke er truffet i uoverensstemmelse med det forvaltningsretlige lighedsprincip, idet der ikke forefindes sammenlignelige forhold".

I By- og Kulturforvaltningen er der tilfredshed med afgørelsen.

- Den fastslår, at den afgørelse, vi har foretaget i sagen, er sket på et sagligt grundlag, og det er jeg tilfreds med, siger Anne Velling, der er administrerende direktør i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, til Fyens Stiftstidende.

Først om et års tid bliver sagen dog endelig afgjort, da Track One har anket byrettens afgørelse til Landsretten.