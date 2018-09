Tilfredse vinbønder: Høsten har været fantastisk

Mellem 2.300 vinstokke fordelt på flere end seks sorter står Bente Rasmussen.

- Sommeren har været fantastisk, lyder det fra den fynske vinalver.

Druerne er fantastiske. Der er rigtig meget most, sukkerindholdet er godt og smagen er god. Bente Rasmussen, vinbonde på Sydfyn

Hun ejer sammen med partneren Carsten Andersen vingården Skaarupøre Vingaard på Sydfyn. Her har de to vinbønder igennem de seneste 16 år dyrket vinstokke. Årets høst tegner sig ifølge Bente Rasmussen til at blive historisk god.

- Klasserne er blevet kæmpe store, og mængden er betydelig større, end det, vi er vant til, fortæller Bente Rasmussen.

Mange søde druer

Ifølge vinparret er årets høst 50 procent større end det gennemsnitlige år. Samtidigt høster man også tidligere end normalt.

- Vi er begyndt at høste tre-fire uger, før vi plejer. Det er dejligt, for så er vejret ordentligt for dem, der kommer og plukker, forklarer vinbonden.

Hun tilføjer:

- Druerne er fantastiske. Der er rigtig meget most, sukkerindholdet er godt og smagen er god.

Nu er næste projekt for parret at producere vinene. Det sker i gårdens vineri. Hvordan det foregår kan du se i videoen nedenfor.