Fem vuggestuebørn på hospitalet: - Vi skal have genskabt tilliden til, at vi kan passe på børnene

- Vi skal have genskabt noget tillid til, at vi kan passe på børnene her. Jeg er meget berørt og stolt af personalets hurtige og effektive reaktion og samarbejdsindsats. Det er til UG i sådan en krisesituation. For det her må selvfølgelig ikke ske, og de her bærplanter må selvfølgelig ikke stå på en vuggestuelegeplads, siger områdeleder for dagtilbuddene i Assens Kommune Karin Ladefoged.

Pludselig opkast

Pædagogerne blev opmærksomme på situationen, da en dreng pludselig opførte sig anderledes og kastede op.

- Personalet opdagede, at der var nogle bær i opkasten og reagerede hurtigt og tog kontakt til giftlinjen, fortæller Karin Ladefoged.

Efter vejledning fra giftlinjen og lægevagten blev i alt fem børn sendt til undersøgelse på OUH, da man mistænkte, at de alle kunne have været i berøring med samme bær.