Tillidsmand i psykiatrien efterspørger flere hænder

Pernille Møller Øland har været sygeplejerske i 19 år, og mange af årene har hun brugt i psykiatrien i Middelfart.

Hun elsker sit job og er stolt af sine kollegaer. Men særligt én ting kunne være bedre.

Det her er lidt et opråb til dem (politikerne, red.) om, at vi har brug for, at de lytter på, hvad vi går og laver Pernille Møller Øland, tillidsmand for sygeplejerskerne i psykiatrien i Middelfart.

- Hvis vi var flere mennesker, ville det give mere tryghed for vores patienter og personale, siger Pernille Møller Øland, der er tillidsmand for sygeplejerskerne i psykiatrien i Middelfart. Hun er tilknyttet de retspsykiatriske afsnit.

Kritikken er ikke rettet mod ledelsen, men mod politikerne, fastslår hun.

Tiden forsvinder

Seks ansatte til det retspsykiatriske afsnits 14 patienter i dag- og aftentimerne og tre ansatte om natten. Sådan hedder normeringen. Og sådan har det være gennem længere tid.

Men tillidsmanden forklarer også, hvordan medarbejderne går til og fra arbejdet med patienterne, fordi de skal bruge tid på administrativt arbejde og dokumentation.

- Der er en masse retningslinjer og regler, der skal overholdes. Og samtaler og så videre. Og det vil vi også gerne, men der forsvinder tid fra patienterne, siger Pernille Møller Øland.

Og særligt tiden er vigtig. For det er i tiden med patienterne, at personalet har mulighed for at skabe den kontakt, der skal til for at have et godt og trygt miljø. Derfor ville hun ønske, at der var flere hænder.

- Vi kan tage mange konflikter i opløbet, hvis vi er ved patienterne. Så kan vi fange nogle af de små ting, der går dem på, forklarer tillidsmanden.

Konflikter der kan ende ud i farlige situationer for både patienter og personale.

Politiker vil tage en snak med personalet

Formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), fortæller, at der ikke burde være for lidt personale i psykiatrien i Middelfart.

- Det er lidt overraskende, for vi har brugt 21 millioner siden 2014 på flere hænder og meruddannelse.

Men han vil nu gå i dialog med personalet og lytte til deres bekymring.

- Når personalet er bekymret, skal vi selvfølgelig have en snak med dem og finde ud af, om der er nogle løsningsmodeller, vi kan bruge til noget. Eller om der virkelig er så lidt personale.

Ledelsen tror på opnormeringer

Hos ledelsen i Middelfart er de enige i, at der ikke altid har været hænder nok. Men de tror på, at det vil ændre sig.

- Vi har fået rigtig mange penge de seneste år. Når de sidste opnormeringer kommer, vil vi være der, hvor jeg vil vurdere, at der er hænder nok, fortæller Isabel Gindeberg, der er oversygeplejerske på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Hun er glad for det store fokus, som politikerne har fået på psykiatrien, og hun pointerer vigtigheden af gode medarbejdere i psykiatrien.

- Man taler dels om mængden af personer men også, hvad de kan. Og vi har meget kompetente medarbejdere, forklarer Isabel Gindeberg.

Svært at rekruttere og fastholde

En anden bekymring for personalet er, at det kan være svært at rekruttere og fastholde personale, fortæller Pernille Møller Øland. Den problematik nikker formanden for Psykiatri- og socialudvalget genkendende til.

- Jeg er godt klar over, at det kan være en problematik, vi skal have drøftet. Så vi kan få nyt personale og fastholde de, der er. For det kan være en hård verden at være i, siger Thies Mathiasen (DF).

Har du en løsning?

- Det har jeg ikke. Men det er noget, vi skal have drøftet. For jeg har hørt en bekymrende stemme fra personalet. Og når de er bekymrede, skal vi taget det alvorligt og sørge for at berolige dem eller få taget affære, fortæller Thies Mathiasen (DF).

Og det hilser Pernille Møller Øland velkomment.

- Det her er lidt et opråb til dem (politikerne, red.) om, at vi har brug for, at de lytter på, hvad vi går og laver. Og der er ikke noget, jeg hellere ville end at vise min arbejdsplads frem. Jeg vil gerne vise dem, hvad jeg laver, siger hun.