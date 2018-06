Tilskud til fodboldskole i Vollsmose fortsætter

Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune skulle tirsdag tage stilling til et forslag, der ville betyde, at boldklubben B1909 ville miste tilskud til driften af deres fodboldskole. Men klubben bevarer indtil videre tilskuddet.

Det blev i første omgang ikke B1909's fodboldskole, der kommer til at betale for de nye, lokale klubaktiviteter i Odense Kommunes yderområder.

Forvaltningen havde ellers i deres oplæg til tirsdagens Børn- og Ungeudvalgsmøde lagt op til at skære de 800.000 kroner, som B1909s fodboldskole skulle modtage i 2019. Pengene skulle så bruges til den nye lokale klubber.

Forvaltningen skrev dog også til politikerne:

- Et bortfald af tilskuddet til fodboldskolen vil have en negativ betydning for effektmålet, da samarbejdet med foreningen ikke længere kan bruges så aktivt i forhold til at arbejde med den åbne skole, og foreningens mulighed for at give børn og unge gode foreningsvaner forringes.

Ja til nye klubber i lokalområderne

Et enigt Børn- og Ungeudvalg besluttede at igangsætte de nye fritidstilbud, såkaldte UC Aktivitetssteder.

UngOdense skal stå for at etablere de nye kommunale fritidstilbud for 5. og 6. klasse i de 10 lokalområder, hvor der er mere end fire kilometer fra den lokale folkeskole til det nærmeste ungdomscenter.

Men det blev et nej til at spare på tilskuddet til fodboldskolen.

Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) mener, at det er et uheldigt tidspunkt at tage pengene fra klubben.

- Vi er lige nu ved at udarbejde en ny helhedsplan for Vollsmose, og så er det er dårligt tidspunkt at tage pengene fra klubben, siger Susanne Crawley Larsen til TV 2/Fyn.

Socialdemokraterne mener også, at fodboldskolen har en vigtig opgave i bydelen.

- At lukke fodboldskolen er ikke en idé som er vokset op i vores baghave. Vi finder det vigtigt, at der forsat er en indsats som fodboldskolen, hvor vi kombinere idræt og integration i Vollsmose, siger socialdemokraternes medlem af Børn- og Ungeudvalget, Tim Vermund.

Pengene skal finde senere

Hvor pengene skal komme fra, skal løses senere, besluttede udvalget.

- Vi var enige om at parkere beslutningen om, hvor pengene skal komme fra, til vi ser udmøntningen af hele budgettet for Børn- og Ungeforvaltningen. Det vil ske til efteråret, siger Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) til TV 2/Fyn.

B1909 får omkring to millioner i tilskud årligt fra Odense Kommune. Disse penge dækker blandt andet vedligehold af kommunale bygninger, medlemstilskud og integrations- og kriminalitetsforebyggende arbejde blandt børn og unge.

Derudover får B1909 årligt 800.000 kroner for i samarbejde med H.C Andersen Skolen at drive Fodboldskolen for børn i Vollsmose.

Klubben blev i vinter beskyldt om snyd med kørselspenge, en kritik som fik Skat og Odense Kommune til at igangsætte undersøgelser af klubben.