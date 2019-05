Efter flere år med tilbagegang: Tilskuerne vender tilbage til Odense Stadion

For blot fire dage siden havde Odense Boldklub deres højeste tilskuertal i ti år. 14.246 kom på stadion for at se "striwernes" dyst mod Brøndby, der dog endte i et nederlag.

Der er til gengæld et lyspunkt på tribunerne for den fynske fodboldklub. For første gang i tre år er der nemlig begyndt at komme flere tilskuere til holdets hjemmekampe på Nature Energy Park. Faktisk kom der i år hele 32,5 procent flere tilskuere, end der gjorde sidste år.

Det betyder, man ender på et gennemsnitligt tilskuertal på 6.919. Det viser tal fra superstats.dk. Tallene glæder klubbens kommercielle direktør Jack Jørgensen.

- Vi glæder os lige nu over de flotte tal, men det betyder også, at vi skal arbejde endnu hårdere i næste sæson for at forbedre oplevelsen på både ude- og hjemmebane for vores fans, for fynboerne elsker at komme til fodbold. Så er det op til os at sørge for, at det bliver endnu federe at følge Striberne i næste udgave af Superligaen, siger han i en pressemeddelelse.

I både sæsonen 2016/2017 og 2017/2018 var der omkring 5200 tilskuere i gennemsnit til kampene, men i år er udviklingen altså vendt.

Der er dog stadig et stykke vej op til det højeste tilskuersnit, man har haft i nyere tid. Det skete i 2008/2009, hvor der i gennemsnit var 10.218 tilskuere til OB's kampe.

