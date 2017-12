Tilsyn kritiserer Carl Holsts dobbeltrolle i sygehusbyggeri

En ventet undersøgelse af tre regionsrådsformænds roller i sygehusbyggerier viser inhabilitet.

Inden afgående regionsrådsformand Bent Hansen (S) takker af, får han en løftet pegefinger med på vejen.

Ankestyrelsen vurderer nemlig, at Bent Hansen, den tidligere formand i Region Syddanmark, Carl Holst (V) og den afgående formand for Region Sjælland Jens Stenbæk (V) var inhabile i forbindelse med sygehusbyggerier i 2013-2014.

De tre sad i bestyrelsen i pensionsselskabet PKA, da selskabet vandt en stribe udbud.

Det fremgår af et brev til Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland, hvor Bent Hansen er afgående formand, skriver DR og TV2 Østjylland.

- Der er efter Ankestyrelsens opfattelse ingen tvivl om, at PKA fra et vist tidspunkt havde en inhabilitetsbegrundende interesse i udbudssagernes udfald, skriver Ankestyrelsen i brevet.

I Region Midtjylland handler sagen om, at regionen og regionsformand Bent Hansen var inhabile, da de valgte PKA til at bygge et nyt psykiatrisk hospital ved Skejby nord for Aarhus.

Bent Hansen fortæller til TV2 Østjylland, at Region Midtjyllands jurister nu skal i gang med at gå Ankestyrelsens afgørelse efter i sømmene.

- Da jeg regner med, at det bliver en principiel sag for Danske Regioner, forventer jeg, at der kommer et fælles svar fra de tre regioner, der er henvist til. Men for nu vil jeg lade juristerne arbejde, siger Bent Hansen.

Region Midtjyllands egne jurister frifandt ellers Bent Hansen for inhabilitet i 2016. Sagen handler om udbuddet af byggekontrakter til et nyt psykiatrisk hospital i Skejby.

Også i Region Syddanmark blev Carl Holst frifundet for godt et år siden. Her drejede sagen sig om, at Carl Holst i 2013 var med til at sende en kontrakt på 934 millioner kroner på et nyt psykiatrisk hospital i Vejle i privat udbud. Vinderen af udbuddet var et konsortium, som pensionsselskabet PKA er en del af.

I Slagelse handler inhabiliteten om en ny fødeafdeling. Alle kontrakter blev i 2014 vundet af pensionsselskabet PKA's konsortium.