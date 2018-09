Tiltalt for at hjælpe til selvmord: - Det er en menneskeret

De to tidligere læger Svend Lings og Frits Schjøtt er tiltalt for at hjælpe folk med at begå selvmord. Selv mener de, at det er et led i kampen for aktiv dødshjælp.

De to tidligere læger Svend Lings fra Kværndrup og Frits Schjøtt fra Svendborg har i dag været i Retten i Svendborg.

Her står de tiltalt for at have hjulpet en patient til selvmord. En påstand de begge bekræfter. Men de mener ikke, at de har gjort noget ulovligt.

Ifølge dem selv har de nemlig kun vejledt, folk der har henvendt sig. Personer, der ønsker at begå selvmord, skal selv udføre handlingen.

- Jeg har mange gange rådgivet og vejledt mennesker på det her område. Jeg har gjort det både skriftligt og mundtligt. Jeg har lagt en selvmordsvejledning ud på internettet, fortæller Svend Lings.

Alt sammen er det gjort, fordi han og Frits Schjøtt kæmper for at gøre aktiv dødshjælp lovligt i Danmark. Derfor fortryder de to tidligere læger, som altså har fået frataget deres autorisation, heller ikke deres handlinger.

Også selvom det har ført til, at de nu har haft første dag i retten.

- Vi vidste jo godt, at der måtte komme en retssag på et eller andet tidspunkt. Det hører med til kampen, og den er jo først lige begyndt. Så nu må vi se, hvad der sker, siger Svend Lings.

- Uanset hvad det ender med, så tager jeg det afslappet og accepterer det (dommen, red.), fortæller Frits Schjøtt til TV 2/Fyn efter retsmødet.

Både Svend Lings og Frits Schjøtt er medlem af foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp. En forening, der arbejder for at aktiv dødshjælp skal gøres lovligt, som det for eksempel er i andre lande som Holland, Belgien og Schweiz.

- Selvfølgelig skal der være aktiv dødshjælp i et civiliseret land. Det er en menneskeret at dø og vælge om du vil være levende eller død. Det er en autonom ret. Selvbestemmelse på det mest basale plan, forklarer Frits Schjøtt.

For ham er det alvorlige i sagen ikke hvad han selv har gjort, men derimod at han er nødt til at gøre det.

- Det alvorlige i sagen er for mig, at man er tvunget til som sådan nogle halvstuderede, pensionerede røvere at gå rund og gøre sådan noget i stedet for, at vi får en anstændig lovgivning i samfundet, så det bliver sat i system og under kontrol, siger Frits Schjøtt.

Straffelovens §240 Begge tidligere læger er tiltalt for at bryde Straffelovens §240. Den lyder:



Den, som medvirker til, at nogen berøver sig livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Glad for retssystemet

Efter retsmødet er både Svend Lings og Frits Schjøtt godt tilfredse med dagen. Faktisk er de begge glade for, hvordan det hele er foregået.

Hvad har det været for en dag for dig som tiltalt på anklagebænken?

- Spændende og dybt anstrengende. Husk på at jeg er en gammel mand på 83 år, der er vant til et langs middagshvil, og her har jeg været i gang lige fra morgenstunden. Men jeg synes, det har været spændende og interessant, og jeg er imponeret over, hvor saglige de jurister er, siger Frits Schjøtt.

Samem holdning har den tidligere læge fra Kværndrup. Han havde frygtet det værste, men han har haft en helt anden oplevelse.

- Man har nogle fantasier, men det er foregået stille og roligt og sagligt og fornuftigt. Jeg er blevet rigtig glad for det danske retssystem. Det var en positiv oplevelse og overraskelse. Jeg har aldrig siddet i saksen før, fortæller Svend Lings.

Dommen forventes at blive afsagt inden udgangen af september. Men uanset hvad, mener Svend Lings, at det er det hele værd.

- Hvad man kan gøre mod os i et demokratisk samfund og et godt land som Danmark, er jo for intet at regne imod det, lidende mennesker må gennemgå i deres håbløse situationer.