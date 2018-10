Tina Bue-sagen: Venstre kræver ekstern undersøgelse

Tina Bue Frandsens ageren som chefkonsulent og leder i borgmesterforvaltningen bør undersøges af eksterne folk, sådan lyder det nu fra partiet Venstre i kølvandet på en udsættelse af kommunens egen undersøgelse.

Offentligheden har endnu ikke fået mulighed for at læse, hvad kommunens egne folk har fundet og konkluderet i forbindelse med deres undersøgelse af Tina Bue Frandsen.

Alligevel er man i partiet Venstre klar til at lade eksterne kræfter se på sagen.

Problemet i at undersøge sig selv er, at der muligvis stadig er nogen, som har siddet med dengang, som også sidder med nu Christoffer Lilleholt, Politisk ordfører, Venstre i Odense

- Hvis den her undersøgelse ikke ender ud i, at vi får en direkte politianmeldelse på det, så må vi sige, at sagens omfang efterhånden er så stort, at vi gerne vil kigge på at lave en ekstern undersøgelse, siger politisk ordfører Christoffer Lilleholt (V).

Læs også Tina Bue-sagen: Odense Kommune udsætter offentliggørelse af intern undersøgelse

Meldingen kommer dagen efter, at borgmesterforvaltningen måtte udskyde offentliggørelsen af den ellers færdige interne undersøgelse, fordi nye vigtige oplysninger var dukket op.

Socialdemokratiet afventer borgmesterforvaltningens undersøgelse

Hos borgmesterpartiet er man ikke umiddelbart klar til at bakke op om en ekstern undersøgelse, selvom man heller ikke vil afvise, at den kan blive relevant.

På nuværende tidspunkt vil jeg ikke afvise nogen som helst skridt i den her sag Tim Vermund, Politisk ordfører, Socialdemokratiet i Odense

- Det er klart, at vi gerne vil have kastet bedst muligt lys over den her sag, men jeg synes samtidig, at det er svært at tage stilling til om en ekstern undersøgelse er det rigtige, før jeg har set konklusionerne af den undersøgelse, som forvaltningen selv har sat i gang, siger politisk ordfører for socialdemokraterne Tim Vermund.

Skal jeg forstå det sådan, at du ikke vil udelukke, at en ekstern undersøgelse kan blive nødvendig?

- På nuværende tidspunkt vil jeg ikke afvise nogen som helst skridt i den her sag. Lige nu synes jeg bare, at det er mest ordentligt at vente med at træffe den beslutning, til vi kender resultatet af den interne undersøgelse, siger Tim Vermund.

00:22 - Når man undersøger sig selv, så vælger man jo også selv lidt, hvor man undersøger henne, siger politisk ordfører Christoffer Lilleholt. Luk video

Hvem er Tina Bue Frandsen? Socialdemokratisk byrådsmedlem fra 1989 til 2014.

Udfordrede i sommeren 2007 Anker Boye som spidskandidat i Odense.

Leder af Børneinstitution Hunderup fra august 2006 til juni 2011.

Akademichef ved konsulenthuset Ankerhus fra maj 2010 til maj 2012.

Chefkonsulent i Borgmesterforvaltningen fra juni 2011 til marts 2014.

Leder af kommunens kursuscenter Phønix fra marts 2014 til maj 2017.

Selvstændig kursusudbyder i firmaet "Teori U Akademiet" fra 2009.

Nye oplysninger forsinkede kommunens egen undersøgelse

Borgmesterforvaltningen udsatte onsdag formiddag offentliggørelsen af den undersøgelse, som forvaltningen selv har arbejdet på siden foråret.

En udsættelse som kom på bagkant af TV 2/Fyns afsløringer af, at Tina Bue Frandsens private forretningsforbindelse i en årrække - og i strid med kommunalfuldmagtsreglerne og forvaltningsloven regler om inhabilitet - havde adgang til at videresælge kommunens kurser til stærkt reduceret pris.

En konstruktion, som den private forretningspartner tilsyneladende tjente flere hundrede tusind kroner på.

Netop det forhold, at nye oplysninger af stor betydning for undersøgelsen er dukket op i ellevte time, bekymrer Christoffer Lilleholt i en sådan grad, at han mener, at en intern undersøgelse ikke længere er nok.

- Problemet i at undersøge sig selv er, at der muligvis stadig er nogen, som har siddet med dengang, som også sidder med nu. Problemet er, at der er nogen, der kender de personer, som bliver undersøgt. Når man undersøger sig selv, så vælger man jo også selv lidt, hvor man undersøger henne.

Men det er jo borgmesterforvaltningen selv, der formentlig ved mest om, hvad der rent faktisk er foregået i de her år?

- Derfor vil de også være de bedste til at svare på de spørgsmål fra, der kommer fra en ekstern undersøgelse, siger politisk ordfører for Venstre i Odense, Christoffer Lilleholt.