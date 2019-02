Rengøring hver femte uge: Tina er syg og har brug for et rent hjem

Jeg forstår simpelthen ikke, at den borgmester kan sove godt om natten Tina Carlsson, Assens Kommune

De seneste halvandet år har 54-årige Tina Carlsson vidst, at hun er terminal kræftpatient. Hun har kræft i bækken, nyrer og lunger og har både venekateter og stomi.

For at gøre den sidste tid af sit liv bedst mulig, vil Tina Carlsson holde sine omgivelser rene, så hun ikke risikerer en indlæggelse på grund af bakterier i sit kateter, forklarer hun.

Nu har hun som mange andre i Assens Kommune fået at vide, at hun fremover vil modtage mindre rengøring.

- Der blev jeg godt nok lige lidt mundlam. Det må jeg indrømme. Jeg er svækket i forvejen. Det er en daglig kamp, det her. Det, synes jeg ikke, de kan byde os, siger Tina Carlsson.

Som den eneste kommune i Danmark vil der i Assens nu gå fem uger mellem besøg fra det kommunale rengøringsteam. I alle andre kommuner er det som udgangspunkt hver, hver anden eller hver tredje uge, at der bliver støvsuget. Derudover tilbyder kommunen ikke længere gulvvask.

- Det kan ikke være rigtigt. Jeg forstår simpelthen ikke, at den borgmester kan sove godt om natten. Dem, der tager, beslutningerne, jeg må indrømme, at jeg ønsker, at deres røv må klø og deres arme være for korte, siger Tina Carlsson.

Derfor får Tina Carlsson mindre rengøring Et flertal af byrådsmedlemmer i kommunen vedtog 30. januar at ændre kommunens kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp til ældre.

Flertallet bestod af Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De resterende partier stemt imod.

I efteråret 2018 besluttede byrådet, at man på grund af en presset økonomi ville spare på en række områder - herunder ældrepleje. Dette resulterede sidst i januar i nye kvalitetsstandarder i henhold til servicelovens paragraf 138. Den beskriver, at byrådet skal lave standarder for personlig pleje. Kilde: Byrådet i Assens Kommune Se mere

Ældre Sagen: - Det er uhørt

Hos Ældre Sagen har de ikke hørt om lignende forhold andre steder.

- Det er uhørt, det Assens er igang med nu. Vi har hørt om rengøring hver tredje uge, men hver femte uge er næsten som, at man de facto afskaffer rengøring, siger Per Tostenæs, der er Seniorkonsulent i Ældre Sagen.

De efterspørger mere individuelt tilpasset pleje og oftere rengøring.

- Det er uværdigt og utrygt, at man skal leve i sit eget snavs. Vi har et velfærdsamfund i Danmark, og det er ikke, hvad vi kan tilbyde ældre, siger Per Tostenæs.

Borgmester: Vi lider under kommunal udligning

Borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V) fortalte til TV 2/Fyn torsdag, at reduceret rengøring skyldes udligningen mellem landets kommuner.

- Vi skal spare på rengøring og en hel masse andet, der berører vores borgere personligt. Det er også psykiatri, handicap, veje og så videre. Det skal vi, fordi vi er blevet snydt af udligningsordninger, der ikke er gået vores vej. Dem lider provinskommuner som Assens under, forklarer Venstre-borgmesteren.

Søren Steen Andersen mener, at ansvaret skal findes på Christiansborg.

- Min pligt er at holde hus med økonomien i hverdagen, mens vi venter på store tiltag til at gøre noget godt for landkommuner, forklarer han.

Den sidste tid skal ikke bruges på rengøring

Tina Carlsson flyttede fra Odense til Assens Kommune i 2016 for at være tættere på sin ene datter og sine tre børnebørn. Dengang fik hun gjort rent i sit hjem i Vissenbjerg hver tredje uge og ikke hver femte som nu.

Hun får dagligt besøg af hjemmesygeplejersker, der passer hendes medicin, og Tina Carlsson fortæller, at selvom de er gode til at tage overtrækssko på, så bliver gulvet beskidt.

- Når det bliver grelt, så sætter jeg mig på en stol, og så må jeg tage lidt ad gangen. Jeg kan simpelthen ikke vaske gulv. Jeg kan lige tage en fugtig klud, men jeg er ødelagt et par dage efter.

Kunne din datter ikke bare hjælpe dig?

- Det vil jeg slet ikke byde dem. Det skal være sådan, at når de kommer, så skal det være hyggeligt og rart, for der er ikke nogen, der ved, om jeg er her i morgen eller til næste år. Så skal de da ikke komme for at gøre rent, siger Tina Carlsson.

