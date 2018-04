Live: Tinderbox Band Battle 2018

15 lokale bands kæmper de næste tre dage om at få lov til at optræde på årets Tinderbox Festival. Følg de 15 koncerter direkte her på tv2fyn.dk tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 20.50.

Brugerne har stemt, og der er sat navn på de 15 bands, der spiller til finalerne i Tinderbox Band Battle. Tre af dem får lov at optræde på dette års Tinderbox Festival.

Pressechef for Tinderbox, John Fogde, er glad for, at så mange brugere har valgt at stemme på kandidaterne til de tre finaler.

- Der har igen i år været virkelig god opbakning til Tinderbox Band Battle. Derfor har vi også en forhåbning om, at der kommer virkelig mange mennesker, når Posten, Studenterhus Odense og Kansas City slår dørene op for de tre finaleaftener. Der er tydeligvis et meget aktivt musikalsk vækstlag på Fyn, og jeg har helt klart en forventning om, at det bliver tre spændende aftener med tæt løb om at vinde pladserne i Tinderbox-programmet, siger John Fogde.

Varieret finalefelt

De 15 finalister skal nu konkurrere i hold af tre på hver deres respektive finaleaften. Generelt er der tale om et bredt felt af musikere, bands og genrer, der byder på alt fra urbant til elektro, pop og rock.

Feltet ser således ud:

Musikhuset Posten

Chris Muñoz

Lite Kite

Markus Valentin

Shred

Stillskin

Studenterhus Odense

Efternøler

Guilty Pleasure

Trailer Park Jesus

Ung DMC

Vic Tayla

Kansas City

Dead Witch

Slip The Void

Strangers In Town

Timur

Youdas