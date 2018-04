Tinderbox Band Battle: Nu skal finalisterne findes

Nu skal de 15 finalister til Tinderbox Band Battle findes, og du bestemmer, hvem det bliver. Tre ud af de 15 vinder æren af at give koncert på Tinderbox Festivalen 2018.

Når festivalpladsen i Tusindårsskoven åbner 28. juni, er der endnu en gang bands med lokal forankring på plakaten.

Præcis hvilke bands det bliver, afgøres gennem konkurrencen Tinderbox Band Battle, som TV 2/Fyn og Tinderbox står bag.

I den første fase har alle interesserede bands kunne tilmelde sig. Derefter har de tre spillesteder, der afholder finalerne i Tinderbox Band Battle, hver udvalgt ti bands.

Hver pulje af ti bands bliver nu til fem, og du kan være med til at bestemme, hvilke bands der går videre, gennem denne afstemning. Til hver Band Battle-finale, der afholdes 10., 11. og 12. april, optræder de fem tilbageværende bands. Hver aften vinder ét af dem æren af en koncert på Tinderbox Festival 2018.

Læs også Tinderbox tilbyder igen en bland selv-festival

Sendes direkte på TV 2/Fyn

Når de tre Band Battles går i luften, er TV 2/Fyn med hele vejen. Hver Band Battle bliver sendt på TV 2/Fyn Nyhedskanalen, på vores hjemmeside og direkte på Facebook.

Her kan man både se koncerterne direkte og efterfølgende få reaktioner fra de kunstnere, der lige har været på scenen.

De tre spillesteder, der afholder finalerne i konkurrencen, er Kansas City, Studenterhus Odense og Musikhuset Posten.

Admistrerende direktør for Kansas City, Thomas Aarup, mener, at det er et stærkt felt, der har tilmeldt sig.

- Der er rigtig meget godt musik imellem. Ved at være med i konkurrencen får de mulighed for at komme rigtigt ud. Og så giver det os en mulighed for at vise noget af den talentmasse, vi har på Fyn, fortæller Thomas Aarup.

I år er anden gang, Tinderbox Band Battle afvikles.

Klik dig videre til afstemningen her.

De ti bands, der kæmper om finalepladserne på Studenterhus Odense Chris Munoz

Dan Rose

Jonas Hammer

Lite Kite

Markus Valentin

Power Regression

September Kid and The Not So Gentle Lovers

Shred

Small Town Kicks

Stillskin Du finder linket til afstemningen i toppen af artiklen. Du finder linket til afstemningen i toppen af artiklen.

De ti bands, der kæmper om finalepladserne på Musikhuset Posten David Mølhede

Dóttir

Efternøler

Guilty Pleasure

Son of Caesar

Statisk

TrailerPark:Jesus

Ung DMC

VIc Tayla

Whitewoods Rock Du finder linket til afstemningen i toppen af artiklen. Du finder linket til afstemningen i toppen af artiklen.

De ti bands, der kæmper om finalepladserne på Kansas City Boys From Heaven

Dead Witch

Fennec on Fire

Hadron

Kjurious

Mawic

Slip The Void

Strangers in Town

Timur

Youdas Du finder linket til afstemningen i toppen af artiklen. Du finder linket til afstemningen i toppen af artiklen.

Læs også Stort internationalt band aflyser koncert på Tinderbox