Tinderbox får ny scene: Seks navne skal synge i teltet

Tinderbox får ny teltscene, hvor blandt andet The Breeders og Jamie Lawson kommer på besøg. Dermed har festivalen i alt offentliggjort 23 navne.

For fjerde år i træk kommer Tusindårsskoven i Odense i år til at danne ramme om den populære festival Tinderbox.

Navnene til dette års festival er så småt begyndt at fylde på plakaten. Men ikke nok med det, så kommer nyheden nu om, at der vil være en ny scene på Tinderbox i år.

Sidste år lancerede Tinderbox en scene, der gav plads til nye talenter som Gilli og Saveus samt de tre vindere af musikkonkurrencen Tinderbox Band Battle, der blev lavet i samarbejde med lokale spillesteder Kansas City, Musikhuset Posten og Studenterhuset.

Dén scene, som var med åben himmel, erstattes nu af en teltscenemed plads til 1.500 gæster.

Musikken på scenen vil byde på en blanding af kendte internationale navne og nye danske talenter.

Scenens seks første navne

Allerede nu offentliggør Tinderbox de første seks navne, der skal fylde den intime teltscene i Tusindårsskoven i Odense i dagene fra den 28. til den 30. juni.

Bandet The Breeders, der har den tidligere Pixies bassist Kim Deal i fronten siden 1989, skal optræde for det intime publikum i skoven. Bandet udgav i 1993 singlen "Cannonball", som er en af de mest markante sange fra 90'ernes alternative rockbølge. Kim Deals tvillingesøster Kelley Deal er en del af bandet, der i oktober sidste år væltede Store Vega i København.

Søkendeparret i The Breeders kommer og spiller på Tinderbox. Foto: Tinderbox

Også sangeren Jamie Lawson kommer forbi Tusindårsskoven til sommer. Det tog hele 15 år fra han lagde sine første sange ud på nettet, til han blev den første musiker, der kunne underskrive kontrakt med Ed Sheerans pladeselskab Gingerbread Man Records.

Jamie Lawson kommer og synger i det fynske Foto: Tinderbox

Siden da har danskerne og resten af verden kunne nyde hans sange, der blandt andet består af ”Wasn’t Expecting That”.

Ud over de udenlandske besøg kommer den danske trio Off Bloom også til Odense. De har egentlig fokuseret på at skrive og indspille musik i al hemmelighed, men rampelyset blev i den grad sat på dem, da de besluttede sig for at have verdenspremiere på singlen ”Love To Hate It” til P3 Guld. Efter deres optræden blev trioen sammenlignet med fynske MØ og kaldt ”Undergrundspop til hitlisterne”.

De mange musikelskere kommer også til at kunne mærke melankoli i musikform til Tinderbox anno 2018, når den 24-årige sangskriver IAMJJ skal synge sine dybtfølte sange.

Derudover kommer bandet Velvet Volume, som udkom i efteråret 2017 med deres debutalbum, også til det fynske. De har både indspillet med The Blue Van, optrådt til Kronprinsparrets Priser, spillet på NorthSide og til P6 BEAT Rocker og været på forsiden af GAFFA.

Bisse er det sidste navn, der endnu finder plads på den nye scenes plakat. Han fik sit gennembrud i 2016 med ”Højlandet”, der både sikrede ham fem statuetter til Steppeulven og sammenligninger med C.V. Jørgensen og David Bowie.

Med de seks nye navne til Tinderbox samt tilføjelsen af Iggy Pop i sidste uge er der nu i alt 23 navne på programmet til sommerens festival i Tusindårsskoven.

Tinderbox 2018 afvikles i Tusindårsskoven i Odense i dagene 28. til 30. juni.