Tinderbox giver ændringer og udfordringer for bilister

Musikfestivalen Tinderbox afvikles i denne uge i det sydvestlige Odense. Tinderbox forventer op mod 45.000 gæster om dagen i Tusindårsskoven, hvor blandt andre Neil Young og Miley Cyrus er hovednavne.

De mange mennesker giver udfordringer i trafikken omkring Tusindårsskoven, og der bliver derfor en række ændringer for bilister i dagene omkring festivalen.

Falen bliver lukket for biler på strækningen mellem Kløvermosevej og Mågebakken i tidsrummet mellem klokken 10 og 04 under Tinderbox, som foregår torsdag den 27. juni, fredag den 28. juni og lørdag den 29. juni.

Derudover er Elsesmindevej ned mod Friluftsbadet lukket af under festivalen, ligesom der er ind- og udkørselsforbud fra Travbanevej til Falen.

Udsolgte parkeringspladser

Festivalen har etableret parkeringsmuligheder for gæster på den store parkeringsplads ved Dyrskuets østlige indgang eller ved Fyns Væddeløbsbane i Sanderum. Begge er dog allerede udsolgt inden festivalen starter, hvilket potentielt sender bilister ret langt væk fra indgangene til selve festivalpladsen.

Derfor kan man spekulere i at parkere inde i byen og så tage en shuttlebus ud til pladsen i Tusindårsskoven.

Der kører shuttlebusser til Tinderbox fra både Odense Banegård Center og Klingenberg bag Magasin. Bussen mellem Odense Banegård Center og Tinderbox har rutenummer 19. Bussen fra Klingenberg har rutenummer 18.

Ved Tinderbox holder busserne på Falen ved Kløvermosevej.

Cykelparkering

For cyklister er der lavet cykelparkering i CykelBox i området til venstre og til højre for hovedindgangen, samt i dertil indrettede og markerede områder.

Festivalen advarer gæster om ikke at parkere cyklen foran eller i nærheden af indgangen på Falen, hvor der er risiko for, at den bliver fjernet af sikkerhedsmæssige årsager.

Festivalen starter torsdag klokken 13.