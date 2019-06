Tinderbox har rekordmange kvindelige kunstnere

15.

Så mange artister på dette års udgave af Tinderbox har en kvinde i front eller består kun af kvinder.

Det viser en gennemgang af den fynske festivals program, som TV 2/Fyn har lavet.

TV 2/Fyn har kigget samtlige Tinderbox-programmer igennem efter kvindelige solo-artister, grupper, der udelukkende består af kvinder og grupper, hvor en kvinde er frontperson eller én af frontpersonerne. Det betyder, at The Savage Rose tæller som en kvindelig artist, mens Gogol Bordellos ene kvindelige medlem, der synger backing vokal, ikke er talt med.

Til den første udgave af festivalen i 2016 var otte artister med kvindelige frontfigurer eller med udelukkende kvinder. Dermed har har Tinderbox til festivalens femte udgave rekordmange optrædener med kvindelige islæt.

- Jeg har ikke lavet en optælling (over kønsfordeling, red.), skriver festivalens talsmand John Fogde i en mail til TV 2/Fyn.

Han tilføjer:

- Vi er vanvittig stolte over at have så stærke navne som Billie Eilish, Miley Cyrus, Sheryl Crow, Skunk Anansie, Sigrid, Stefflon Don, Lana Del Rey og The Savage Rose med flere på plakaten. Det tror jeg ikke, der er mange festivaler i verden, som kan matche, understreger talsmanden.

Af de 15 kvindelige kunstnere, som TV 2/Fyn har fundet på Tinderbox programmet, er kun tre danskere. Det gælder Lydmor, Szhirley fra Den Gale Pose og Tinderbox BandBattle-vinder Karenina.

Tidligere kritiseret

I 2016 modtog festivalen kritik for mængden af kvindelige kunstnere. Dengang der kun to kvindelige kunstnere på plakaten.

Tinderbox er tidligere blevet kritiseret for en skæv kønsfordeling. Er I tilfredse med dette års fordeling?

- Vi er meget stolte over det samlede program i år og er overbeviste om, at alle uanset køn kommer til at bidrage positivt til en uforglemmelig festival.