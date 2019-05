Tinderbox solgt til amerikansk gigant

Musikfestivalen Tinderbox har fået ny ejer.

Selskabet bag festivalen, Down The Drain Group, er blevet solgt til amerikanske Superstruct Entertainment.

Udover Tinderbox står Down The Drain Group bag festivalen NorthSide i Aarhus, og selskabet arrangerer også en lang række andre koncerter. Nu har selskabet indgået et partnerskab med Superstruct Entertainment.

- Superstruct repræsenterer de styrker og værdier, vi værdsætter som virksomhed, og som vi skaber vores festivaler ud fra. Vi kan med andre ord ikke forestille os et bedre match. Vi går en ambitiøs og spændende fremtid i møde med det nye samarbejde, siger Brian Nielsen, der er direktør i Down The Drain Group.

Læs også Overskud: Så kom der flere penge i kassen hos Tinderbox

Superstruct Entertainment driver på verdensplan flere festivaler og arrangerer masser af koncertbegivenheder.

Blandt de største festivaler er Sziget i Budapest, Sónar i Barcelona og de Skandinaviske festivaler Øyafestivalen i Oslo, Flow i Helsinki og Australske Field Day i Sydney.

I sidste uge købte firmaet også en række engelske festivaler.

- Down The Drain teamet har bygget en imponerende platform og serie af events over de seneste ni år, og vi ser frem til at kombinere vores ekspertise med de stærke brands og tage virksomheden til et endnu højere niveau, siger James Barton, administrerende direktør i Superstruct.

Læs også Festivalgæster frustrerede over nye prisstigninger på Tinderbox

Det nye partnerskab ændrer ikke på den daglige ledelse af Tinderbox, der fortsat bliver varetaget af Brian Nielsen, Flemming Myllerup og Mads Sørensen.

- Vi er stolte over de oplevelser, vi igennem årene har givet vores gæster med både koncerter og festivaler, siden vi etablerede eventyret med den første NorthSide i 2010. Og vi er stadigvæk kun lige begyndt. Vores ambition er at være en del af den absolutte verdenselite, når det handler om musikoplevelser. Med Superstruct som partner kan vi matche verdens største arrangører og festivaler og tiltrække de allerstørste artister til vores arrangementer, siger Brian Nielsen.

De finansielle vilkår for handlen er ikke offentliggjort.