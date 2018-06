Tinderbox tæt på udsolgt

Hvis du vil sikre dig en partoutbillet til året Tinderbox-fest i Tusindårsskoven, skal du snart til lommerne. Festivalen melder om få billetter.

Der er nu kun få partoutbilletter tilbage til Tinderbox, og festivalen opfordrer til, at man ikke venter med at købe billet, hvis man vil med til fjerde udgave af Tinderbox.

Med få billetter menes, at der kun er cirka 10 procent tilbage af det antal billetter, der udbydes.

Endagsbilletterne til torsdag, hvor blandt andre Depeche Mode headliner, er forlængst udsolgt, og nu er det også ved at være slut med partoutbilletterne, der giver adgang til alle festivalens tre dage.

Dermed nærmer Tinderbox sig udsolgt for anden gang på blot fire år, og det viser, at det i år ikke kun er Depeche Mode, Iggy Pop og Prophets of Rage, der trækker folk i Tusindårsskoven, men også navne som Alanis Morissette, French Montana, Wiz Khalifa, Kygo, Dizzy Mizz Lizzy, Nik & Jay og Jack White.

- Opbakningen bag årets program har været virkelig stor både fra pressen og gæsterne, der har taget rigtig godt imod hovednavnene og de mange nye elektroniske navne på Magicbox samt de nye tiltag med komikere og de tre 90'er-navne, der skal underholde i det nye område Groovebox. Men selvom ros i pressen og på de sociale medier er virkelig rart, så er det jo også vigtigt, at den samlede festivaloplevelse kan sælge billetter, og det har den virkelig kunnet i år, siger pressechef for Tinderbox, John Fogde.

Stadig endagsbilletter til fredag og lørdag

Er man ikke til fest i tre dage, er der stadig er et begrænset antal ledige endagsbilletter til fredag og lørdag.

Tinderbox 2018 afvikles i Tusindårsskoven i Odense i dagene 28.-30. juni.

