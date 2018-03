Tinderbox tilbyder igen en bland selv-festival

Tinderbox melder klar med et komplet program til årets festival. Konceptet er som tidligere år: Alt godt fra mange genrer.

Festivalen Tinderbox offentliggør onsdag 16 nye navne til årets musikprogram. Dermed er festivalens program komplet med i alt 48 koncerter fordelt på tre dage.

Blandt de nye navne, der kom til onsdag, er Kygo, et af verdens største elektroniske navne lige nu.

- Jeg synes, de sidste navne giver en god bredde til programmet. Vi har forsøgt at få Kygo til Odense, siden vi grundlagde festivalen. Så det er fantastisk, at de endelig lykkedes, siger festivalchef Brian Nielsen.

Blandt danske musikfestivaler er Tinderbox kendt for satse markant på elektroniske musikscene, og har haft stor succes med at reservere et særligt område på festivalen til de såkaldte EDM-navne. Det sker igen i år med Magic Box-scenen, der bliver bygget sammen med Tusindsårsskovens store friluftsbad.

- Vi kan også tilføje Steve Aoki, Kato, Alan Walker og flere andre spændende EDM-navne, og det understreger, at den elektroniske musik bliver taget seriøst på Tinderbox, erklærer Brian Nielsen.

De 16 nye navne til Tinderbox, der blev offentliggjort onsdag er Alan Walker, Biffy Clyro, De Danske Hyrder, Kato, Kygo, Madness, Mads Langer, Masego, Morten, San Holo, Snavs, Steve Aoki, Toby Green, Vini Vici, Will Sparks og Zookeepers.

Blandt hovednavne ved dette års Tinderbox kan nævnes Depeche Mode, Iggy Pop og Prophets of Rage.

- Vi er også virkelig glade for at kunne præsentere hæderkronede Madness, der har stribevis af hits og er et forrygende liveband, siger Brian Nielsen.

I år samarbejder Tinderbox med TV 2/Fyn om et såkaldt Band Battle, hvor lokale bands indbydes til at konkurrere om et spillejob på Tinderbox. En række udvalgte fynske bands får muligheden for at prøvespille på Posten, Kansas City og Studenterhuset, og tre af dem får mulighed for at give koncert på Tinderbox.

Udvælgelsen af lokale Tinderbox-bands kan følges på TV 2/Fyn, der løbende vil fortælle om konkurrencen på sociale medier, på tv2fyn.dk og på tv. Desuden dækker TV 2/Fyn som tidligere år også selve Tinderbox-festivalen i juni.

Ifølge festivalchefen går billetsalget godt til dette års udgave af Tinderbox, og det stemmer overens med generelt positive kommentarer til programbekendtgørelserne fra festivalen i løbet af de seneste måneder. Billetsalget ligger foran salget på samme tidspunkt sidste år, og det forventes, at Tinderbox snart melder om få endagsbilletter.

Tinderbox 2018 finder sted i Tusindårsskoven i Odense i dagene fra den 28. juni til den 30. juni.