Guldtraktor: Tine malede sin traktor gylden - klar til en særlig høst

Traktoren var egentlig blå og stod i Broby.

Men Tine Louise Kortermand købte traktoren for at give den et helt andet udtryk.

- Først har jeg slebet den, og så var jeg lidt nervøs ved at male den guld. Men jeg tænkte "nej". Det skal være guld, og der skal være diamanter på, forklarer Tine Louise Kortermand.

Overalt på traktoren er der særlige dekorationer. Små funklende diamantlignende sten, en lille hund af guld. Og et lille wunderbaum hængende i forruden.

- Den bliver hele tiden pimpet mere og mere op. For den skal også vække opsigt og glæde, de steder, jeg kommer hen, siger hun.

For øjeblikket kører Tine Louise Kortermand rundt til udvalgte steder på Fyn, hvor hun i forvejen har annonceret sin ankomst.

Fra lille til stor performance

En forsamling på ca. 25 børn og voksne er mødt op i Ringe for at se guldtraktoren komme kørende.

- Der kommer den, udbryder en af de tilstedeværende.

Og ganske rigtigt. Tine Louise Kortermand kommer kørende i adstadigt landbrugstempo ind foran stationsbygningen og springer ud af førerhuset.

Tine Louise Kortermand holde publikum fanget med historier og musik udenfor stationsbygningen i Ringe. Foto: Christoffer Laubel

Hun er performancekunstner og bruger traktoren som et vigtigt virkemiddel for at få kontakt med folk.

Først giver Tine en performance, hvor hun underholder og får folk til at spærre øjnene op. Derefter handler det om at få folk til at bidrage noget, der er meget større end en lille performance foran en stationsbygning.

Tine Louise Kortermand ligger i sit såkaldte Hjem-kunst-skab og spiller og synger. Foto: Christoffer Laubel

Guldtraktoren skal nemlig bruges til at høste historier fra folk. Historier, der om et år vil indgå i en teaterkoncert, der skal opføres på Fyn, i Letland og Island.

Tine Louise Kortermand synger og spiller i sit musikskab, der er på slæb bag traktoren. Hun giver den i rollen som oversavet dame, og til sidst opfordrer hun de tilstedeværende til at samles med saks og papir om et bord for at fortælle deres egne historier.

Også i Ringe går det efter planen. Størstedelen af de tilstedeværende følger med ind i stationsbygningen, hvor bordene lynhurtigt bliver fyldt med sakse, limstifter, limpistoler og farver.

- Jeg tror, der er noget specielt ved at være kreativ med hænderne, og samtidig snakke. Der kommer nogle andre historier frem, end når man gør nogle hverdagsagtige ting.

Det her med at overraske sin hjerne og vende hverdagen om og gøre noget anderledes, det tror jeg er meget vigtigt i forhold til at skabe noget nyt. Tine Louise Kortermand, performancekunstner

Og ganske rigtigt får publikum hurtigt gang i klippeklistre-tingene og snakken i gang.

- Jeg synes, det er ret sjovt. For det første er det fedt at lave noget sammen med sin familie. Og så synes jeg, det er en skæg måde at lave en teaterforestilling på, siger Rikke Kaspersen fra Ringe, der er mødt op sammen med sin datter Nanna.

Tine Louise Kortermand sætter selv barren højt ved at fortælle en historie fra sit eget liv, hvor hun engang oplevede et spøgelse. Alle midler kommer i brug for at få publikums tanker sporet ind på nye veje.

- Jeg kommer på en guldtraktor med diamanter på. Der er nogle overraskelser. Og det her med at overraske sin hjerne og vende hverdagen om og gøre noget anderledes, det tror jeg er meget vigtigt i forhold til at skabe noget nyt, siger Tine Louise Kortermand.

Og Stine Pedersen fra København får også sin historie på gled. Med hjælp fra Tine Louise Kortermand dukker historien frem fra familiens kanotur, hvor de gik i land på en ø i Sverige. Her oplevede de en sand overflod af blåbær, der bare ventede på at blive plukket og blive til marmelade på familiens morgenmad.

Stine Pedersen sidder sammen med sin familie og genkalder sig historier med hjælp fra Tine Louise Kortermand (tv.). Foto: Christoffer Laubel

- Hun er så nysgerrig på det. Det var virkelig hyggeligt. Jeg var slet ikke kommet derhen selv. heller ikke, hvis jeg havde siddet et kvarter mere. Det var på grund af hendes evne til at stille nysgerrige spørgsmål, fortæller Stine Pedersen, der glæder sig til at opleve teaterkoncerten i 2020 for at se, om hun kan genkende en flig af hendes egen historie.

Teaterkoncerten, der i Tine Louise Kortermands planer også får præg af et karneval, bliver skabt sammen med andre nordiske kunstnere.

Tilsammen kommer den til at hedde Traktor og blive opført i Aarslev, i Letlands hovedstad Riga og på en festival i Island.

Denne dag i Ringe har givet en god høst.

- Jeg har fået masser af historier og masser af materiale, jeg kan tage med videre. Så det har bare været godt, siger Tine Louise Kortermand.

Hun er klar til at køre ud en anden gang med sin guldtraktor og møde andre mennesker.