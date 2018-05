Tingkærskolen regner sig til toppen: Gik fra bunden til Fyns bedste

På Tingkærskolen i Odense har man knækket koden til det matematiske univers. Hemmelighed bag er niveautilpasset undervisning, hvor eleverne selv kan vælge i hvor høj grad, de skal udfordres.

For syv år siden lå Tingkærskolen i bunden af Cepos liste for undervisningseffekt - et mål for hvor godt skolens elever klarer sig i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund.

Men siden har folkeskolen på Ørbækvej i Odense iværksat en ny undervisningsstategi. Efterfølgende er karaktersnittet steget, og skolens fremskridt gør, at de nu er Fyns bedste. På landsplan tager skolen sjettepladsen.

Det viser de sidste tal om undervisningseffekt fra Cepos.

Det er specielt i matematik, at eleverne får høje karakterer.

Ved sidste års afgangsprøver scorede eleverne på Tingkærskolen 1,2 karakterpoint over, hvad der var forventet af dem i matematik med hjælpemidler.

I matematik uden hjælpemidler lå de 0,6 over det forventede niveau, og i muntlig matematik var det 0,8 karakterpoint.

Den nye undervisningsstrategi blev sat i gang efter Cepos' tidligere målinger, i håb om at forbedre niveauet på skolen.

Inddeling i niveauer er en nøgle

En af strategierne som skolen arbejder med er niveauinddeling.

- Vi ser ikke klassen som en 6.A eller 6.B, men vi ser dem som en årgang, siger René Steen Nielsen, der er matematiklærer på Tingkærskolen.

- Det giver super god mulighed for at differentiere på niveau. Det har været mærkbart på elevernes faglige niveauer, tilføjer han.

Og eleverne selv er også glade for de klare rammer der er sat i undervisningen:

- Jeg får kontrol over det og jeg ved hvad jeg skal gå i gang med, siger Liva Vest, der er elev i 7. klasse på Tingkærskolen.

Samtidig arbejder skolen med at gøre målet med dagens undervisning klart for eleverne, så eleverne er orienteret om, hvad der forventes af dem.

- Når man ved, hvad man skal lære, og man ved, hvordan man kommer derhen, så motiverer det også mere, siger skoleleder for Tingkærskolen, Bjarne Larsen.

