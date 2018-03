Tintin på Brandts: Kom med på eksklusiv rundvisning bag kulissen

Kan du lide Tintin og hans skaber Hergé? Og kunne du tænke dig at have Brandts helt for dig selv - næsten da?

For første gang inviterer TV 2/Fyn fynboerne til Folketjeneste. Det betyder, at du får muligheden for at komme med bag kulissen, når TV2/Fyn sammen med Brandts inviterer til en eksklusiv rundvisning efter lukketid på museet.

TV 2/Fyns Folketjeneste Som noget ganske nyt vil TV 2/Fyn fremover invitere fynboerne til en række eksklusive arrangementer. Gæsterne til en Folketjeneste får mulighed for at komme med bag kulissen ved begivenheder som for eksempel Heartland og Tinderbox eller som her: At komme med på Brandts i Odense efter lukketid og opleve, hvordan der lægges sidste hånd på den kommende udstilling om den belgiske tegner Hergé, manden bag Tintin.



Der bliver mulighed for et unikt blik ind i den arbejdsproces, der leder op til åbningen af forårets store udstilling om Hergé, manden bag Tintin.

TV2 /Fyns Folketjeneste - skræddersyet særligt til dig

Jamen, TV 2/Fyn er da noget med fjernsyn, tænker du måske. Ja, absolut.

Men det er også Folketjeneste for fynboerne.

I den kommende tid vil TV 2/Fyn invitere til en række såkaldte Folketjenester, hvor fynboerne får mulighed for at komme bag kulisserne og helt tæt på spændende mennesker og særlige begivenheder.

Kun få pladser

Den allerførste Folketjeneste finder sted tirsdag den 20. marts klokken17-18.30 på Brandts i Odense.

Det er efter lukketid. Museet er tyst. Alle gæsterne er gået hjem. Men en lille skare af særligt indbudte gæster får mulighed at komme med på en rundvisning i den kommende udstilling om Hergé, den belgiske tegner, der er foregangsmand for den tegneserieform, som vi kender i dag.

Publikumschef Leslie Schmidt viser rundt i både den nuværende fotoudstilling, i den kommende Hergé-udstilling og ikke mindst får vi et kig ind i husets hjerte, værkstedet, som ellers er forbudt for publikum.

Se udstillingen før din kronprins

Der er stadig fuld gang i arbejdet med at få udstillingen op at stå, så gæsterne til Folketjenesten vil opleve det Brandts, som ellers er forbeholdt kunsterne og de ansatte.

Udstillingen om Hergé skal stå funklende færdig torsdag den 22. marts klokken 17, når H.K.H. Kronprins Frederik er med til at åbne udstillingen.

Sådan gør du

Du kan få billet til arrangementet ved at klikke her.

Det er ganske gratis. Du skal bare møde op.

Du vil blive taget imod af TV 2/Fyns Signe Ryge, som er din vært under hele arrangementet. Der vil bliver serveret et glas vin eller en kop kaffe.

Arrangementet forgår på Brandts, Brandts Torv 1, 5000 Odense C tirsdag d. 20. marts klokken 17-18.30.

Der vil være indgang fra Brandts Torv.

Program 17.00: kaffe, the eller vin nydes i Kunstpausen, mens Signe Ryge og publikumschef Leslie Schmidt byder velkommen.



17.15: Rundvisningen i den kommende Hergé-udstilling og i værkstedet ved publikumschef Leslie Schmidt. Undervejs besøges også den igangværende fotoudstilling: Hvad kameraet så.



18.15: Spørgsmål og afrunding i Kunstpausen

Fra udstillingen Hergé på Brandts