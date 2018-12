Stjålne musikinstrumenter fundet: Tip fra borger førte politiet på sporet

En bas og to stjålne guitarer er takket være en årvågen borger nu tilbage hos deres ejermænd i Multihuset i Middelfart.

Natten til fredag blev et gitter klippet op og en rude i en dør knust, inden dengang ukendte gerningsmænd kunne bryde ind i Multihuset i Middelfart og stjæle en basguitar samt to guitarer og tilhørende kabler.

Efter indbruddet var politiet på bar bund, men det blev der lavet om på mandag.

- Vi får et tip mandag formiddag fra en borger, der fortæller, at vi formentlig kan finde nogle instrumenter på en given adresse, siger politikommissær Finn Wegner fra Fyns Politi.

Havde den årvågne borger ikke reageret og givet os et tip, så havde Multihuset stadig manglet de instrumenter, for så havde vi ikke haft en chance for at få det opklaret Finn Wegner, politikommissær, Fyns Politi

Han fortæller, at politiet derfor tirsdag formiddag kunne køre ud på adressen, hvor de traf to mænd.

- Vi går ud og banker på, siger 'goddag, må vi komme indenfor' - og så fandt vi tingene. Først fik vi fat i en hæler, og så fik vi fat i en stjæler.

- Det virker nemt og ligetil, men havde vi ikke fået den henvendelse, så havde vi ikke kunnet løbe det op.

Rigtig fint

Politikommissæren er meget tilfreds med, at borgerne holder øje og hjælper politiet. Særligt i de sager, hvor politiet ellers står helt uden spor.

- Det er rigtig, rigtig fint. Havde den årvågne borger ikke reageret og givet os et tip, så havde Multihuset stadig manglet de instrumenter, for så havde vi ikke haft en chance for at få det opklaret, siger Finn Wegner.

De to tyve, der begge er mænd på 30-35 år fra lokalområdet, er sigtet og afhørt. De har erkendt sig skyldige i sigtelser for henholdsvis tyveri og hæleri.

Ifølge politikommissæren er det hele nu leveret tilbage til Multihuset, der er Middelfart Kommunes dagtilbud til voksne personer med længerevarende psykiske lidelser.

