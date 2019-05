Dag 15 i valgkampen: Tirsdagens fynske valgarrangementer

Politikerne hviler ikke på laurbærene, selvom vi er 15 dage inde i valgkampen. Dag 15 byder blandt andet på en klimadebat i Odense og et debatmøde sundhedsvæsenet på Østfyn.

Herunder kan du se dem alle.

Har du et valgarrangement, du gerne vil have omtalt?

På TV 2/Fyn har vi samlet en valgkalender, der giver et overblik over de fynske valgarrangementer. Og du kan også få dit arrangement i valgkalenderen.

Det gør du ved at sende en mail til fv19@tv2fyn.dk med oplysninger om begivenheden, deltagere samt tid og sted.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens 15. dag.

Læs også Valgkalender: Se hvad der sker i valgkampen i dag

Hvad: Lars Christian Lilleholt (V) og Rasmus Helveg Petersen (B) til klimadebat.

Klima er et af de varmeste emner, ikke bare i valgkampen, men også på den internationale scene. I medierne hører vi klimaforskere, der advarer om, at tiden er ved et løbe ud. Smelte om man vil. Der skal handles nu! Kom og vær med til at sætte gang i debatten og konfronter de to politikere med de klimaspørgsmål, som du sidder og brænder inde med.

Hvem: Lars Christian Lilleholt (V) og Rasmus Helveg Petersen (B) til klimadebat.

Hvornår: 14.30 - 16.00

Hvor: Medietorvet, SDU, Campusvej, 5230 Odense, Denmark

Hvad: Kandidater til Folketinget mødes med kandidater til Europa-Parlamentet i et debatmøde med fokus på.

Klima

Velfærd

Danmarks samarbejde med Europa

Hvem:

Kandidater til Europa-Parlamentet:

Henrik Noes Piester- Venstre

Amalie Søgaard Nielsen-Radikale Venstre

Frederik Werner Kronborg-Enhedslisten

Pavia Jacobsen-Alternativet

Kandidater til Folketinget:

Kim Aas- Socialdemokratiet

Lene Gessoe-Alternativet

Anne Skau Styrishave-Radikale Venstre

Jesper Kiel-Enhedslisten

Jonas Simonsen-Liberal Alliance

Dennis Ørsted-SF

René Jørgensen-Dansk Folkeparti

Debatleder: Tim Visti, Fyens Stifttidende

Hvornår: Kl. 19-21

Hvor: Husmandsstedet, Over Bækken 1E, 5792 Årslev

Læs også Fynsk folketingskandidat trækker sig efter tidligere forsøg på væbnet røveri

Hvad: Fynske stemmer for en ordentlig debat.

Længe før Rasmus Paludan erobrede store dele af sendefladen, både på papir, på skærm og på alle mulige andre måder, slog tre fynske folketingskandidater kræfterne sammen i et tværpolitisk initiativ for at få ordentligheden tilbage i den offentlige debat.

https://www.facebook.com/events/647421049053919/

Hvem:

Trine Bramsen (S)

Camilla Hersom (R)

Araz Khan (V)

Hvornår: kl. 18 - 20.

Hvor: Studenterhus Odense, Amfipladsen 6, 5000 Odense C

Hvad: TV 2/Fyns debatmøde på Østfyn Produktions Skole.

Dagens debatemner: Får vi med regeringens sundhedsreform et sygehusvæsen, som rykker tættere på borgerne? Skal pensionsalderen være ens for alle?

Hvem:

Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten

Karsten Hønge, SF

Stine Bardeleben Helles, Alternativet

Jan Johansen, Socialdemokratiet

Søren Hillers, Rad. V

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

Bo Libergren, Venstre

Rise Annelise Eskildsen, KristenDemokraterne

Camilla Louise Lydiksen, Konservative

Christoffer Munk, Liberal Alliance

Nye Borgerlige

Gert Dyrn, Partiet Riskær Pedersen

Martin Christensen, Stram Kurs

Hvornår: 17.15 - 19.30

Hvor: Marslev Byvej 35, 5290 Marslev

Hvad: Valgarrangement i Medielab, Fyns Stiftstidende.

Emne: Infrastruktur

Hvem:

Mai Mercado, Konservative (Har meldt fra)

Victoria Velásquez, Enhedslisten

Klaus Kroll, Nye Borgerlige

Karsten Hønge, SF

Julie Skovsby, Soc. dem

Hvornår: 16-18

Hvor: Banegårdpladsen 1, 5000 Odense C