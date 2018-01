Toårig fynbo var ved at drukne i badeland

En toårig dreng fra Odense var tæt på at drukne søndag eftermiddag, da han var i badelandet Lalandia med sin familie.

Søndag eftermiddag fik en toårig dreng fra Odense og hans familie noget af en forskrækkelse i Lalandia.

Drengen, som er familiens yngste barn, blev under legen i Aquadrome i badelandet væk i et kort øjeblik, hvor han faldt i vandet. Da han ikke kunne holde sig oven vande, var han tæt på at drukne.

Sådan skriver Jyske Vestkysten mandag middag.

Det var en anden badegæst, der opdagede drengen i vandet, og hev ham hurtigt op, hvorefter livredderen i Lalandia gav ham førstehjælp.

- Barnet er livløs i første omgang, men grundet livredderens førstehjælp lykkes det at få liv i ham igen, fortæller fungerende vicepolitiinspektør, Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi til avisen.

Politiet har kigget på, hvordan det egentlig kunne gå så vidt. Det viser sig, at familiemedlemmerne i et kort øjeblik var blevet væk fra hinanden.

- Det viser sig, at drengen kortvarigt var smuttet fra familien, som rendte rundt i badelandet og ledte efter ham. Han er så plumpet ned over bassinkanten, siger Mikkel Ross til avisen.

Efter episoden blev den to årige dreng kørt til Kolding Sygehus, hvor han skulle observeres. Ifølge politiet slipper han uden nogle mén, men nok med en stor forskrækkelse - ligesom hans familie.