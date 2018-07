Toårig pige kørt over af robotplæneklipper

Forældre skal være ekstra opmærksomme på selvkørende plæneklippere, siger overlæge og kalder det en ny risiko.

I løbet af de seneste år er det blevet mere almindeligt at se robotplæneklippere i haver og parker i det danske sommerlandskab.

Det kan godt være, at de selvkørende havehjælpere er smarte og stille, men robotterne kan også have en bagside.

Advarslen kommer fra Jens Lauritsen, der er overlæge ved Ulykkes Analyse Gruppen under Ortopædkirurgisk afdeling ved Odense Universitetshospital.

Afdelingen har behandlet en lille pige, efter en robotplæneklipper kørte over hendes fod og efterlod et dybt sår.

- Vi vil gøre opmærksomme på, at forældre skal være ekstra opmærksomme på, at det her altså er en ny risiko, som vi nok ikke har vænnet os til, siger han.

Forældrene har delt dette billede af den toårige piges fod. Foto: Ortopædkirurgisk Afd, Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital, Ritzau Scanpix

I løbet af de seneste år har danske byggemarkeder meldt om stigende salg af de selvkørende græsslåmaskiner.

Pigen, der blev kørt over af plæneklipperen, er to år. Det skete i haven ved det hus, hun bor i med sine forældre. Det var blot et kort øjeblik, hvor de ikke havde øjnene på deres datter i græsset.

- Alle er ekstremt opmærksomme, hvis der er et lille barn i nærheden, og man går ved en trafikeret vej, eller hvis man er ved stranden.

- Det her er en ny risiko, som vi nok ikke har vænnet os helt til, og det skal vi til at gøre, siger overlægen.

Selv om producenterne advarer om, at børn ikke må være der, hvor plæneklipperen kører, er det ikke altid nok, mener han.

Forældre skal holde ekstra øje med plæneklipperne, selv om de er selvkørende, lyder meldingen. Pigen risikerer at få et ar på fodranden.

Jesper Carl Corfitzen, der er haveekspert ved Bolius, oplever også, at robotplæneklipperen i den grad har vundet indpas de seneste år.

Men han påpeger, at der er stor forskel på de forskellige maskiner, der har udviklet sig meget gennem de seneste år. Nogle er specialdesignet til at stoppe ved den mindste modstand, påpeger han.

- Der er formentlig stadig udgaver af de her mere billige modeller på markedet, hvor man ikke er gået ligeså meget op i sikkerheden, som på de lidt dyrere, siger han.

Det er uvist hvilken plæneklipper, der kørte over den toåriges fod. Men man bør holde øje med børn, når de er i nærheden af elektrisk udstyr, påpeger Corfitzen.

Skal man købe en plæneklipper, anbefaler han, at man tager en snak med en forhandler om risici og behov.