Tør start på dagen - men tordenvejret venter

Regnen lader vente på sig denne juli-lørdag. Dagen begynder i hvert fald tørt og med temperaturer på omkring 17 grader på Fyn.

Selvom det ligger rimelig fast, at der vil falde regn lørdag, så er prognoserne ifølge TV 2 Vejret lidt uenige om, hvornår skyerne begynder at lække.

Nogle modeller siger, det begynder at dryppe i løbet af formiddagen, mens andre viser, det først falder over middag.

Der er til gengæld mere enighed om, at det er sidst på eftermiddagen, de store byger rammer. Et regnvejr bevæger sig ind fra vest, og kan ifølge TV 2 Vejret resultere i helt op til 25 milimeter regn de steder, hvor der falder mest.

Læs også Forsyningsselskab advarer: Regnvandssøer er ikke til badning

Hos DMI har man meldt ud, at der kan være risiko for lokale skybrud i eftermiddag og aften. Et skybrud er defineret ved, at der falder mere end 15 milimeter regn på 30 minutter.

Danmarks Meteorologiske Institut har på deres Twitter-konto udsendt en risikomelding, der siger, at der er risiko for voldsomt vejr i hele landet bortset fra Bornholm.

Søndag vil der igen falde lidt regn, men ikke i samme mængder.