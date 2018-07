Tørke sender dyr til slagtning: - Vi har aldrig set noget lignende

Landmænd kan ikke få foder nok til dyrene, der derfor slagtes tidligere end beregnet. Landbrugets egne eksperter kalder situationen den værste nogensinde.

De fynske landmænd kan ikke producere nok foder på grund af tørken. For at undgå at dyrene sulter, har flere landmænd måtte sende deres dyr til slagtning.

Det er knastørt i hele landet, og selvom solen tager sig et velfortjent hvil i disse dage, er der lange udsigter til regn - dermed er der også uoverskueligt længe til, at foderdepoterne igen kan fyldes op.

- Der er dyr, der er sendt til slagtning allerede nu, fordi man ikke kan se sig ud af den her situation, fortæller Troels Toft, sektordirektør i landbrugets videnscenter Seges.

Stress og panik

Allerede nu er flere landmænd begyndt at fodre med vinterfoder, og sektordirektøren har aldrig oplevet tilsvarende.

- Vi har ikke set noget lignende før. Vi har målt og regnet på det siden 1970, og det her er det værste nogensinde. Det er et stort problem at få foder nok, siger han til TV 2/Fyn.

Karl Kampp fra Tved har været landmand i 25 år, og i år er det en daglig kamp at holde liv i hans 250 kreaturer.

- Jeg har ikke prøvet noget lignende. Stress, panik - hvad skal man kalde det. Jeg tænker, at alle kvægbønder har svært ved at sove om natten, siger han.

Frygter 2018

Det ser slemt ud på Fyn, men endnu værre ser det dog ud andre steder i landet.

- Vi har fået nogle tordenbyger tilbage i midten af juni, og så har vi overvejende god jord på Fyn. Det hjælper da på det. I Vestjylland, hvor jorden er mere sandet og ikke kan holde på vandet, er det katastrofalt, fortæller Troels Toft.

Flere landmænd frygter, at høsten 2018 kommer til at koste dem rigtigt mange penge.

- Det bliver alvorligt. Der skal brede skuldre til at bære, hvis man mister en årsløn, siger Troels Toft.

Kornpriserne i butikkerne

Endnu vil forbrugerne dog ikke mærke, at priserne på mel og andre kornprodukter stiger.

Vejret i resten af verden kan holde priserne på normalen.

- Det vil være afgørende, hvordan høsten ser ud i midt-vesten i USA, i Sydøsteuropa og Rusland, hvor man også producerer meget korn. Hvis det er sådan, at der er tørke der på samme tid, bliver der mangel på korn, og så stiger prisen. Så stiger prisen på brødet ude ved bageren også, forklarer Troels Toft.

Ifølge TV 2 Vejret skal landmændene vente til 16. juli med at få lidt vådt fra himlen. Der er dog ikke tale om mange millimeter, og temperaturerne på omkring 25 grader vil hurtigt få de savnede dråber til at fordampe.

