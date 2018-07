Tørkekrise på Egeskov Slot udskudt efter kraftig regn

Voldgravens 2.000 egestolper kan gå i forrådnelse, hvis tørken fortsætter. Tirsdagens regnvejr udskød problemet på det fynske slot.

Tørken og det varme sommervejr har fået vandet i søen ved Egeskov Slot til at fordampe så meget, at den er væsentligt mindre end sædvanligt.

Det er problematisk, fordi der er mange fisk i søen, men det kan i yderste konsekvens også skade det 464 år gamle fynske slot. Det kraftige regnvejr over Fyn tirsdag eftermiddag udskød dog problemet.

- De ni millimeter kraftig regn, vi fik i går (tirsdag, red), har udskudt vandproblemet med en uge, så vi er glade, siger Egeskov Slots direktør, Henrik Neelmeyer.

2.000 egestolper kan rådne

Hvis tørken fortsætter, kan det manglende vand i søen dog fortsat give problemer for slottets voldgrav, der ligger ved siden af søen og rundt om slottet.

I yderste konsekvens falder vandet i voldgraven så meget, at de 2.000 egestolper, som selve slottet står på, bliver fritlagt. Gør de det, er der alvorlig risiko for, at de begynder at gå i forrådnelse.

Hvis det skulle ske, har Egeskov Slot forberedt nogle løsninger for at redde slottet.

- Vi har to muligheder. Vi kan lave et beredskab, som vi har planlagt med tankbiler, der fra nogle boringer her i nærheden kan køre i pendulfart ind med vand til voldgraven.

- Den anden mulighed er, at vi indkapsler den ene halvdel af voldgraven nede omkring slottet, så vi tager det vand, der er tilbage i den anden halvdel, og flytter over. Det vil vi dog helst ikke, for når man tømmer en voldgrav, kommer der til at lugte ret grimt, når solen skinner på. Så det bliver nok tankbil-løsningen, når vi når dertil, siger Henrik Neelmeyer.

Henrik Neelmeyer fortæller, at her engang lå en sø, hvor vandet ville have gået ham op til livet. Foto: TV 2/FYN

"Søen" er knastør. Foto: TV 2/FYN

Dyrt at redde slottet

Han fortæller, at det er fem år siden, han sidst har set søen været så tømt for vand. Også dengang måtte de tage fiskene væk, og det mere end 450 år gamle slot var i reel fare for alvorlige skader.

Uanset hvilken løsning Egeskov Slot vælger, kommer det til at koste mange penge, forsikrer direktøren.

Egeskov Slot, der er en af Europas bedst bevarede vandborge, er opført i 1554 af Frands Brockenhuus. Området omkring slottet er blandt andet vært for musikfestivalen Heartland.