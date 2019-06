Flot lørdag i vente: Tørt og solrigt

Der er udsigt til en flot dag lørdag.

Dagen begynder med masser af sol og temperaturer, der ligger omkring 12 grader. Længere op ad dagen kommer der lidt flere skyer til syne, men sandsynligvis ikke af den regnfulde slags.

Det er beskedne temperaturer, termometeret når op på, i forhold til kalenderen siger 22. juni. På Fyn kommer vi nok ikke over 18 grader lørdag.

Sankt Hans Aften ser dog lovende ud. Prognoserne siger 20 grader, en del sol og meget lidt vind. Noget nær ideelt bålvejr, men ikke helt en sommerdag. I hvert fald ikke en meteorologisk sommerdag, som er defineret ved, at temperaturen overstiger 25 grader på mindst en af DMI's officielle målestationer.

For at finde sådan en skal man nok frem til tirsdag. Her siger prognoserne omkring 26 grader og en del sol. Indtil videre har der været syv sommerdage i år, og de er alle faldet i juni.