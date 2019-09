Kørelærer dømt i retten: Tog billeder af dyr i stedet for at undervise

Sjusk med lektionsplaner, mangelfuld undervisning og kørelærere, der tager deres elever med ud at handle i stedet for at undervise dem i at køre bil.

Bemærk har dækket kørekort-svindel på Fyn før, og i dag blev et nyt tilfælde af snyd i kørekortbranchen slået fast i retten i Odense.

Retten var enige med anklagemyndigheden i, at der var tale om grove overtrædelser, siger anklager for sagen, Stephanie Reby.

Reglerne er ganske klare og der er så mange overtrædelser, at vi er langt ud over sjusk Stephanie Reby, Anklager

Skulle stoppe for at tage billeder af dyr

Det er flere forskellige tilfælde, som gør, at kørelæreren straffes med betinget fængsel i 40 dage, en bøde på 60.000 kroner samt to års frakendelse af retten til at virke som kørelærer.

Strafferammen Hvis en kørelærer får frakendt sin autoritation som kørelærer i et år, kan personen begynde sin virksomhed igen, når året er omme. Hvis frakendelsen er to år eller mere, skal personen tage sin kørelæreruddannelse om igen, inden personen må undervise på ny.

Udover manglende undervisning i både teori og praksis bliver det i dommen problematiseret, at kørelæreren ofte kom for sent, faldt i søvn i undervisningen eller på anden vis var fraværende.

Flere elever er blevet blevet bedt om at standse kørslen, så tiltalte for eksempel kunne handle eller fotografere Stephanie Reby, Anklager

Hvis du selv har oplevet snyd i forbindelse med at tage kørekort, opfordres du til at tage kontakt til Fyns Politi.