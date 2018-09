Tog evakueret i Tommerup

Torsdag blev et tog nødt til at holde ind på Tommerup Station for at evakuere passagererne. Røg fra togets motor kom ind i kabinen med passagerer.

Torsdag formiddag blev et passagertog evakueret på Tommerup Station i Tommerup Stationsby. Der kom røg fra toget.

Det oplyser Fyns Politis vagtchef Ehm Christensen.

- Vi sendte hurtigt betjente til Tommerup Station, fordi meldingen lød på, at der var ild i et tog, fortæller vagtchefen.

Da betjentene kommer frem til stationen, viser det sig at være noget røg fra motoren på toget. Røgen er kommet ind i en af kabinen, hvilket får togpersonalet til at beslutte at evakuere toget på stationen.

- Jeg ved ikke, hvor mange, der er blevet evakueret. Men jeg kan fortælle, at alle passagererne har det fint, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

Kort tid efter episoden i Tommerup kører togene igen, og togdriften mod Sjælland kører også igen som normalt.

Ikke lang tid siden sidst

Det er ikke første gang, at der inden for de seneste måneder er et tog, der er blevet evakueret ved Tommerup Station på grund af røgudveksling.

Sidst i juli blev hele 400 passagerer evakueret, da endnu et tog ved Tommerup Station udvekslede røg. Her var der tale om, at akslerne på toget blev overophedet.

